رغم عودة اللاعبين الأجانب.. تأجيل موعد انتهاء الدوري الإيطالي

مؤشر جيد على العودة..

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن موافقته على تمديد الموسم الكروي في إيطاليا لينتهي في 2 أغسطس المقبل بدلًا من 30 يونيو كما كان مقررًا في أعقاب تفشي فيروس كورونا.

وتُعد إيطاليا من أكثر دول العالم تضررًا بكورونا، حيث يقترب عدد الإصابات من 200 ألف مع وفاة ما يزيد عن 25 ألف، وقد تم إيقاف النشاط الرياضي لأجل غير مسمى لحين استقرار الأوضاع.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أعلن في الساعات الماضية عن منحه فرصة للدوريات لأن تُستكمل في الصيف لمدة أقصاها 3 أغسطس، ليقوم الاتحاد الإيطالي باستغلال ذلك بتمديد فترة الموسم حتى الموعد الأوروبي المقرر.

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جابرييل جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي، نشر بيانًا رسميًا بعد القرار قال فيه "إن عالم كرة القدم يعمل بلا هوادة وبطريقة مسؤولة لإيجاد حلول ملموسة ومستدامة لأزمة فيروس كورونا بما في ذلك حماية موسم 2020-2021.".

"أشكر وزير الرياضة فينتشينزو سبادافورا على الاهتمام الذي أولاه لنا في اجتماع الأمس، حيث تم تحديد نهجنا بوضوح: نريد العودة للعب كرة القدم بأمان ."

وكانت الأندية الإيطالية قد بدأت في الاستعداد للعودة مرة أخرى إلى التدريبات بداية من 4 مايو مع بداية تخفيف الإجراءات الحكومية وفتح البلاد مرة أخرى بعد شهرين من المعاناة، وقد قامت أغلبها باستدعاء أجانبها تحسبًا لاستئناف النشاط من جديد.

الموعد المتوقع لعودة الدوري الإيطالي مجددًا هو منتصف شهر يونيو المقبل، ومع المدة الجديدة الطويلة التي منحها الاتحاد الأوروبي لإكمال البطولة، قد يكون ذلك مؤشرًا يؤكد إكمال الموسم الحالي بشتى السبل.

يذكر أن الأندية الأوروبية بشكل عام قد بدأت في الشعور بالمعاناة من الناحية الاقتصادية بسبب فيروس كورونا، وإيطاليا على وجه الخصوص قام يوفنتوس وأغلب الكبار بتقليص رواتب اللاعبين بنسبة 70%، وحال إلغاء الموسم ستقدر الخسائر بما يزيد عن 700 مليون يورو.