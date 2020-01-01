أعلى من راتبه.. أرباح خيالية لكل صورة ينشرها رونالدو

النجم البرتغالي لا يحتاج لممارسة كرة القدم من لتحقيق الأرباح

كل ما يلمسه كريستيانو رونالدو يتحول إلى ذهب.. هذا ما تلخصه أرباح النجم البرتغالي على مدار السنوات الماضية وصولاً لتواجده بنادي يوفنتوس الإيطالي.

تدوينات وصور رونالدو تصل إلى 215 مليون متابع له على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مما يعطيه قوة دعائية كبيرة جداً لم تتأثر بعد توقف النشاط الكروي.

صاحب الـ35 سنة حرص على التواصل الإيجابي مع جمهوره خلال فترة الحجر المنزلي، للحفاظ على علاقته معهم حتى لا تتأثر فاعليته بالموقع الشهير.

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موقع "توتو يوفي" كشف عن إحصائية بخصوص ما يحققه الدولي البرتغالي من أرباح من خلال استخدامه لشبكة التواصل الاجتماعي، حيث نشر أكثر من 50 صورة من بداية الموسم، بموجب 70 إلى 80 مشاركة على مدار السنة.

ومع أخذ عدد المتابعين لرونالدو في الاعتبار، يبلغ عائد رونالدو من كل صورة ينشرها من 800 إلى 900 ألف يورو، مما يعني وصوله لحوالي 56 مليون يورو كأرباح من صورة على إنستجرام سنوياً.

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وهو ما يزيد بشكل كبير عن الراتب الذي يحصل عليه البرتغالي مع يوفنتوس في الموسم الواحد، حيث يبلغ 30 مليون يورو ضمن الأعلى أجراً في العالم.

يذكر أن المهاجم المخضرم يقدم مستويات مميزة على الجانب الرياضي أيضاً هذا الموسم، حيث سجل 25 هدفاً في 32 مباراة مع يوفنتوس قبل توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا.