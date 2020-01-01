رامسي: رونالدو أبهرني من اليوم الأول في يوفنتوس

كيف شعر رامسي حينما رأى كريستيانو رونالدو للمرة الأولى؟

كشف آرون رامسي، لاعب يوفنتوس، عن تعامله الأول مع كريستيانو رونالدو، هداف البيانكونيري، في تدريبات الفريق.

رونالدو انضم إلى يوفنتوس في صيف 2018 من ريال مدريد وحقق معهم الدوري الإيطالي والسوبر المحلي.

المزيد من الفرق

ولحق به رامسي في الصيف الماضي قادمًا من أرسنال الإنجليزي في صفقة مجانية.

وقال رامسي في تصريحات عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "بمجرد رؤية كريستيانو رونالدو في التدريب الأول طلبت الجلوس بجواره، وتحدثنا بعدها لفترة طويلة وشعرت بالراحة".

وتابع: "كريستيانو ليس لاعبًا رائعًا فقط، ولكنّه إنسان عظيم وأحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم. إنّه يحب زملائه في الفريق ودائمًا يقدم كل ما لديه في التدريبات".

صاحب الـ 29 عامًا واصل: "لن أنسى فريق كارديف سيتي الذي بدأت معه مسيرتي الكروية، ولو أتيحت لي الفرصة للعودة لهم في المستقبل فقد يحدث ذلك، لكني فقط لا امتلك خطة لذلك في الوقت القريب".

جدير بالذكر أنّ رامسي كان قد حرم رونالدو من هدفه الأول من ركلة حرة مع يوفنتوس ثم اعتذر له بعد ذلك.