أخبار يوفنتوس اليوم | ثنائي الدوري الإنجليزي يراقب ديبالا وبيرلو يشيد برابيو المتكامل

ما هو جديد البيانكونيري؟

ترقب وضع ديبالا من أندية الدوري الإنجليزي وإشادة بيرلو برابيو ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 22 نوفمبر 2020.

مانشستر وتشيلسي يترقبان وضع ديبالا

أشارت تقارير صحفية إيطالية أن عملية تجديد عقد باولو ديبالا لاعب يوفنتوس لا تسير بالشكل الأمثل.

امبرتو زابلوني الصحفي السابق في لاجازيتا ديلو سبورت أشار لأن وكيل أعمال اللاعب لم يصل لاتفاق بعد مع إدارة النادي وما زالت الأمور بعيدة.

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صحيفتا ديلي ميل وذا ضن أشارتا لأن مانشستر يونايتد وتشيلسي يراقبان وضع اللاعب ومستعدان تمامًا لتقديم عرض للحصول على خدماته إذا قرر الرحيل عن صفوف البيانكونيري.

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دي ليخت يقارن بين ساري وبيرلو

أشار الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس لأن فريقه يلعب كرة قدم متطورة أكثر من الموسم الماضي.

وقال دي ليخت في تصريحات تلفزيونية بعد الفوز على كالياري: "مررت بفترة صعبة في الشهور الماضية ولكنني نجحت في العودة وأنا سعيد للفريق ككل".

وتابع المدافع الهولندي: "لدينا عقلية مختلفة الآن، في الموسم الماضي كنا نضغط بشكل كبير وكلننا الآن نلعب كرة متطورة أكثر. ندافع بلاعب ضد لاعب تاركين مساحة كبيرة خلفنا وهو ما كنت أفعله مع أياكس. قريبًا سنصل لـ100% من مستوانا، نحن الآ، وصلنا لـ70% ربما".

بيرلو يتغنى برابيو

أشد أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي بلاعبه الفرنسي أدريان رابيو بعد الفوز على كالياري بثنائية نظيفة.

وقال بيرلو في تصريحات تلفزيونية: "رابيو لاعب متكامل، من النادر أن تجب لاعب بهذه الجودة في الناحية البدنية والفنية، إنه يتطور بشكل ملحوظ في كل مباراة".

يوفنتوس يتابع نجم لشبونة

كشفت تقارير صحفية برتغالية اليوم أن نادي يوفنتوس بدأ يتابع اللاعب الشاب نونو مينديش نجم سبورتينج لشبونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "أبولا"، والتي أكدت أن صاحب الـ 18 عامًا أصبح تحت أنظار الإدارة الفنية في يوفنتوس، بالإضافة لآرسنال ومانشستر يونايتد ووولفرهامبتون.

تخوف من غزو كورونا للأوروجواي

ذكر "توتو يوفي" أن هناك حالة من الترقب والخوف في صفوف يوفنتوس بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بصفوف منتخب الأوروجواي إلى 15 شخصاً، ما بين لاعبين وإداريين.

السبب في الإصابات هو حفل شواء نظمه المنتخب أثناء المعسكر الأخير ، ويتخوف يوفنتوس من إصابة لاعبه رودريجو بنتانكور بالفيروس، كما أنه يواجه كالياري الذي يضم بين صفوفه الثنائي الأوروجوياني دييجو جودين وناهيتان نانديز.

رئيس أتلتيكو: موراتا لا يلعب لنا

حذر رئيس أتلتيكو مدريد إنريكي سيريزو مع "El Larguero" من أن ألفارو موراتا لم ينتقل بعد نهائياً إلى صفوف يوفنتوس.

وقال سيريزو أنه سعيد بسبب اللحظة الإيجابية التي يعيشها اللاعب، مذكراً بأن اللاعب معار لمدة موسمين وأن على يوفنتوس الدفع لشرائه نهائياً.