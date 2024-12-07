أخبار الهلال اليوم | مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2025 .. ورافينيا يتحدث عن عرض جيسوس!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم السبت الموافق 7 من ديسمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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أكد البرازيلي رافينيا، لاعب ساو باولو الحالي وبايرن ميونخ السابق، أنه تلقى عرضًا من جورج جيسوس، مدرب الهلال السعودي للعمل ضمن جهازه المعاون.

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يطمح جمهور الهلال في تقديم أفضل نسخة ممكنة من الأداء في كأس العالم للأندية 2025، البطولة التي ينتظرها العالم كله بفارغ الصبر..

معار الهلال يسجل هدفًا عالميًا في دوري روشن

استطاع عبد الله رديف، مهاجم الاتفاق المُعار من صفوف الهلال، أن يسجل هدفًا عالميًا في شباك الخليج، ليقوده فريقه لاستعادة طريق الانتصارات، في الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي.

وبينما كان الفريقان متعادلين بهدف لمثله، تمكن رديف من التوقيع على الهدف الثاني بركلة مقصية رائعة من داخل منطقة الجزاء، ليودع الكرة في الشباك، معلنًا عن انتصار فريقه، بعد غياب 9 جولات متتالية، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة، ويصعد للمركز الحادي عشر.

أكد الإعلامي السعودي محمد الشيخ، أن الخسارة الأخيرة من الاتحاد، جعلت جماهير وإعلاميي النصر يرفعون الراية البيضاء، ويدركون صعوبة المنافسة على البطولات.

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يستضيف الهلال نظيره الاتحاد في مباراة هامة وقوية ضمن مباريات ربع نهائي كأس الملك السعودي 2024-2025، على ملعب المملكة أرينا.

GOAL

انطلق الدوري السعودي 2024-2025 يوم 22 أغسطس 2024 وبدأت المنافسات المرتقبة على مستوى العالم بين كبار الأندية السعودية.