تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة الهلال في كأس العالم للأندية 2025

يطمح جمهور الهلال في تقديم أفضل نسخة ممكنة من الأداء في كأس العالم للأندية 2025، البطولة التي ينتظرها العالم كله بفارغ الصبر..

وكان قد قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، إجراء تغييرات في بطولة كأس العالم للأندية لتجرى بنظامها الجديد الثوري المشابه لكأس العالم للمنتخبات بدءًا من نسخة 2025 وكل 4 سنوات.

ويستهدف الاتحاد الدولي من تغييراته تعزيز القيمة التسويقية للمسابقات الدولية، وزيادة نسبة المشاهدة والمتابعة حول العالم.

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وفي هذا التقرير يُقدم لكم جول النسخة العربية كل ما تريدون معرفته عن جدول مباريات ومجموعة الهلال في كأس العالم للأندية 2025.

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ما هو النظام الجديد لكأس العالم للأندية 2025؟

اتخذ "فيفا" قرارًا بزيادة عدد الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية إلى 32 فريقًا، بدلًا من الاقتراح السابق بزيادة عدد الأندية إلى 24 ناديًا.

كما صادق مجلس "فيفا" على النهج المُتَّبع في توزيع المقاعد، حيث تم اتخاذ القرار بناءً على مجموعة من المقاييس والمعايير الموضوعية التي خلُصت إلى تحديد عدد المشاركين من كل اتحاد قاري.

وأوضح مجلس الاتحاد الدولي أنّه سيتم تقسيم الفرق إلى 8 مجموعات كل مجموعة مكونة من أربعة فرق، على أن يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة.

وبداية من دور الـ 16 تُقام مباراة واحدة والفائز يتأهل للدور القادم، كما لن يكون هناك مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات الهلال في كأس العالم للأندية 2025؟

كانت هناك مشاكل كبرى تتعلق بالبث المتعلق بمباريات بطولة كأس العالم للأندية اعتبارًا بفروق التوقيت في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضًا القيم المعروضة من الرعاة وما إلى ذلك.

لكن فيفا أعلن أن DAZN هي المنصة التي ستتولى بث كأس العالم للأندية 2025 حتى الآن، واصفًا إياها بأنها "منصة البثّ الرياضية الوحيدة في العالم التي تتمتع بقدرة وصول عالمية، إذ وضعت نصب عينيها توفير أفضل تجربة رقمية إلى عشاق الرياضة حول العالم مستخدمة أحدث البرامج التكنولوجية الرائدة عالمياً. نحن ملتزمون بتقديم تجربة يستمتع من خلالها جميع المشجعين بكلّ لحظات الإثارة التي تقدّمها هذه البطولة الراقية".

جدول مباريات الهلال في كأس العالم للأندية 2025 - دور المجموعات

المباراة الموعد النتيجة الملعب ريال مدريد - الهلال الأربعاء 18 يونيو 2025

07:00 السعودية، 08:00 الإمارات - هارد روك ريد بول سالزبورج - الهلال الأحد 22 يونيو 2025

10:00 السعودية، 11:00 الإمارات - أودي فيلد الهلال - باتشوكا الخميس 26 يونيو 2025

12:00 السعودية، 13:00 الإمارات - جيوديس بارك

ترتيب مجموعة الهلال في كأس العالم للأندية 2025

وقع الهلال في المجموعة الثامنة التي تشتمل على العملاق ريال مدريد إلى جانب باتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورج النمساوي.