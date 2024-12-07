"الآن رفعتم الراية البيضاء ونسيتم شماعة التحكيم" .. رسالة مؤلمة لجماهير النصر وطلب استثنائي للهلال

خيبة أمل كبيرة للعالمي

أكد الإعلامي السعودي أحمد الشيخ، أن الخسارة الأخيرة من الاتحاد، جعلت جماهير وإعلاميي النصر يرفعون الراية البيضاء، ويدركون صعوبة المنافسة على البطولات.

وتلقت جماهير النصر خيبة أمل كبيرة، بخسارة الفريق على يد الاتحاد (1-2)، أمس الجمعة على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وقال الإعلامي محمد الشيخ من خلال برنامج "أكشن مع وليد" على فضائية "MBC أكشن": "انتهت حجج جماهير النصر بعد الخسارة أمام الاتحاد، ألقوا باللوم على الإدارة واللاعبين والتحكيم، لكنهم اليوم استسلموا ورفعوا الراية البيضاء خصوصًا بعدما زاد الفرق مع المتصدر إلى 11 نقطة وخرجوا من المنافسة".

وأضاف: "أصبح واضحًا للجميع أن كريستيانو رونالدو غير مؤثر فنيًا في فريق النصر. انقطع نفس جماهير النصر بعدما علقوا نتائجهم السلبية على شماعات كثيرة منها التحكيم، واليوم أصبحوا لا يتحدثون عن التحكيم لأنه بات بمثابة علة مكشوفة".

وتابع الشيخ: "الهلال يستحق الآن دعمًا خاصًا من الدولة والأمير الوليد بن طلال، لأنه سيكون في مهمة خاصة ويشارك في كأس العالم للأندية وسيشرف المملكة في أكبر الأحداث العالمية".

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ورفع اتحاد جدة رصيده إلى 36 نقطة في الصدارة، محققًا انتصاره الـ12 في الدوري هذا الموسم، ليواصل التقدم في معركته المباشرة مع الهلال "حامل اللقب" على قمة دوري روشن.

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في المقابل، توقف رصيد النصر عند 25 نقطة في المركز الرابع، متلقيًا خسارته الثانية في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 7 والتعادل في 4.