أخبار الهلال اليوم | شرط اعتزال محمد العويس .. و"زلة لسان" تورط سعيد العويران مع جماهير الزعيم

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس 2 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الخميس 2 يناير 2025

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مطالب برحيل علي البليهي عن الهلال

أكد الناقد الرياضي أحمد الحربي، بأن الوقت قد حان لرحيل المدافع علي البليهي عن الهلال، وأن يكون هذا الموسم هو الأخير له بقميص الأزرق، كما طالب المنتخب السعودي بالبحث عن بديل.

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وقال الحربي، عبر برنامج "المنتصف"، إن البليهي كان من أفضل المدافعين، ولكنه بات يرتكب أخطاء كثيرة منذ الموسم الماضي، وصار مستواه يتراجع بشكل كبير، كما برزت معاناته مع الكرات الطويلة، والتي ظهرت جلية في مباراة المنتخب السعودي وعمان، في كأس الخليج، مضيفًا "البليهي نجم وقدم مستويات عظيمة ولكن لا شيء يدوم، وهذا حال كرة القدم".

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كعادته لا يخرج كريستيانو رونالدو من أجل الحديث كثيرًا لوسائل الإعلام، ولكن عندما يتحدث، دائمًا ما تكون كلماته قوية ولها صدى واسع لدى الجميع.