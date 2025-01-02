أخبار الهلال اليوم | شرط اعتزال محمد العويس .. و"زلة لسان" تورط سعيد العويران مع جماهير الزعيم

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الخميس 2 يناير 2025
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مطالب برحيل علي البليهي عن الهلال
أكد الناقد الرياضي أحمد الحربي، بأن الوقت قد حان لرحيل المدافع علي البليهي عن الهلال، وأن يكون هذا الموسم هو الأخير له بقميص الأزرق، كما طالب المنتخب السعودي بالبحث عن بديل.
وقال الحربي، عبر برنامج "المنتصف"، إن البليهي كان من أفضل المدافعين، ولكنه بات يرتكب أخطاء كثيرة منذ الموسم الماضي، وصار مستواه يتراجع بشكل كبير، كما برزت معاناته مع الكرات الطويلة، والتي ظهرت جلية في مباراة المنتخب السعودي وعمان، في كأس الخليج، مضيفًا "البليهي نجم وقدم مستويات عظيمة ولكن لا شيء يدوم، وهذا حال كرة القدم".
لا يملك القرار بمفرده .. شرط قانوني لاعتزال محمد العويس وموقفه من دعم الهلال في كأس العالم للأندية
كشف فهد القحيز، رئيس لجنة الانضباط والأخلاق الأسبق، عن الموقف القانوني لاتخاذ محمد العويس، حارس مرمى الهلال والمنتخب السعودي، قرارًا بالاعتزال الدولي، مؤكدًا أنه لا يحق له اتخاذ القرار بمفرده.
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"هناك حالات أخرى يتكتمون عليها" .. مدرب جديد يفسخ عقده في دوري روشن بسبب رواتبه!
كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن رسالة مفاجئة بشأن قيام أحد مدربي دوري روشن السعودي، بفسخ عقده مع ناديه بسبب أزمة الرواتب المتأخرة.
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هل استحق جائزته؟ رونالدو لم يكذب، الدوري السعودي أفضل من الفرنسي وانتظروا ضحايا آخرين!
كعادته لا يخرج كريستيانو رونالدو من أجل الحديث كثيرًا لوسائل الإعلام، ولكن عندما يتحدث، دائمًا ما تكون كلماته قوية ولها صدى واسع لدى الجميع.