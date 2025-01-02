خوفًا أم هربًا؟ .. اختيار غريب ومفاجئ من الاتحاد السعودي لممثله في حفل تكريم الأساطير بخليجي 26

رد غريب من الاتحاد السعودي على نظيره الخليجي

كشفت مصادر صحفية سعودية عن رد الاتحاد السعودي لكرة القدم على نظيره الخليجي بشأن اختيار ممثله في حفل تكريم أساطير الخليج الذي سيُقام على هامش المباراة النهائية لخليجي 26 بين البحرين وعُمان مساء السبت القادم في الكويت.

اللجنة المنظمة للبطولة وبدعم وتوجيه من وزير الإعلام الكويتي قررت تكريم 8 أساطير خليجية بواقع لاعب واحد من كل منتخب خليجي خلال الحفل الختامي لخليجي 26 الذي سيُختتم مساء السبت في الكويت.

المنتخبات الخليجية رشحت ممثليها في الحفل، إذ تم اختيار كل من إسماعيل مطر وأنور السروري وعلي الحبسي وجاسم يعقوب من الإمارات واليمن وعُمان والكويت، وفيما يُنتظر تعيين البقية كان رد الاتحاد السعودي غريبًا ومفاجئًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

برنامج "سبورت سنتر" على القنوات السعودية الرياضية أكد أن الاتحاد السعودي رفض اختيار لاعبًا يمثله في حفل الأساطير، إذ رد على خطاب الاتحاد الخليجي بالقول "اختاروا أنتم أي لاعب سعودي تريدونه".

ووصف المغردون موقف الاتحاد السعودي بأنه يأتي إما خوفًا من رد فعل الجمهور على الاختيار، أو هربًا من الجدل الذي سيُثار حول ذلك الاختيار، وقد أوضح الصحفي جلال الزهراني عبر البرنامج أن الجدل حول أسطورة الكرة السعودية لن ينتهي أبدًا، خاصة أنه يضم أسماءً تنتمي لأندية جماهيرية كبيرة على رأسها ماجد عبد الله وسامي الجابر.

من جانبه، أكد الصحفي عيسى الجوكم أن ماجد عبد الله اعتذر عن الحضور لعدم تمكنه من السفر إلى الكويت السبت القادم، فيما صالح النعيمة يمر بظروف صحية لا تسمح له بالتواجد في الحفل، مشيرًا إلى أن البحث مازال جاريًا عن ممثل كرة القدم السعودية.