هل استحق جائزته؟ رونالدو لم يكذب، الدوري السعودي أفضل من الفرنسي وانتظروا ضحايا آخرين!

تصريحات قوية من النجم البرتغالي

كعادته لا يخرج كريستيانو رونالدو من أجل الحديث كثيرًا لوسائل الإعلام، ولكن عندما يتحدث، دائمًا ما تكون كلماته قوية ولها صدى واسع لدى الجميع.

البرتغالي سبق أن خاض العديد من المعارك اللفظية مع المنافسين عن طريق رسائل مبطنة لهم، ولكن الهدف هنا لم يكن لاعبًا مثل ليونيل ميسي أو مدربه السابق في مانشستر يونايتد إريك تين هاج، بل دوري بأكمله.

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الموضوع يُستكمل بالأسفل

رونالدو قال خلال تواجده بحفل توزيع جوائز "جلوب سوكر" السنوية في دبي إن الدوري السعودي أفضل من الفرنسي، مستشهدًا بسيطرة باريس سان جيرمان لسنوات طويلة على المسابقة، وهو الأمر الذي تسبب في جدل واسع وهجوم البعض عليه.

هل أصاب نجم النصر في هذه التصريحات؟ أم العاطفة كان لها دورًا في هذه المقارنة، باعتباره يشعر بالراحة الكاملة في دوري روشن السعودي!