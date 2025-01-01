يستهدف ثنائي الهلال والشباب .. طلب مفاجئ من ماتياس يايسله لتدعيم صفوف الأهلي

هل يتعاقد الأهلي مع أحد هؤلاء اللاعبين؟

تقدم المدرب الألماني ماتياس يايسله المدير الفني لفريق النادي الأهلي، بطلب مفاجئ لإدارة ناديه، من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ليستهدف ثنائي من الهلال والشباب.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن يايسله طلب من مسؤولي ناديه، التعاقد مع مدافع محلي خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة الأهلي وضعت مع يايسله أكثر من خيار محلي لتدعيم خط الدفاع، من أبرز تلك الخيارات مخير الرشيدي مدافع الفيحاء، ونادر الشراري مدافع الشباب، وخليفة الدوسري مدافع الهلال، حيث سيتم التفاوض معهم خلال الأيام القادمة.

GOAL

وأصبح طلب يايسله لإدارة الأهلي مفاجئًا، بعد خروجه في تصريحات لموقع "Give me sport" البريطاني: "أخبرتالإدارة باحتياجاتنا الصيف الماضي، نرغب في جناح أيسر لتعويض سان ماكسيمين، ولاعب رقم 6، بالإضافة إلى ظهير أيسر، هذه هي احتياجاتنا التي نريدها حاليًا".

وحقق الأهلي نتائج إيجابية خلال آخر الجولات قبل التوقف الحالي، حيث فاز في آخر 4 مباريات ببطولة دوري روشن السعودي، كما ينافس على صدارة ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة.