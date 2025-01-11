أخبار الهلال اليوم | جيسوس يطلب صفقة جديدة .. و"مبلغ جنوني" لنيمار مقابل لمس الكرة مع الزعيم

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم السبت 11 يناير 2025
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"واجهنا العروبة بطريقة مباراة الاتحاد" .. جيسوس يطالب الهلال بصفقة جديدة ويكشف موقف سالم الدوسري أمام الفتح
كشف البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، عن رأيه إزاء مواجهة العروبة، فضلًا عن حاجة الفريق للتدعيم في الميركاتو الشتوي، كما تطرق للحديث بشأن غياب القائد سالم الدوسري، عن المواجهة، وكذلك الإصابة القوية التي تعرض لها الظهير البرازيلي رينان لودي.
"هناك أشياء أخرجتنا من المباراة" .. نجم العروبة يتهم الحكم بظلم فريقه أمام الهلال!
عبر محمد الصيعري مهاجم نادي العروبة، عن غضبه بسبب قرارات حكم مباراة فريقه ضد الهلال، مؤكدًا على أنه كان السبب الرئيسي في الهزيمة الثقيلة.
عودة "توني كروس" الهلال والبليهي يرد بـ"قبلة جيسوس" .. والعروبة يحتاج إلى عمر السومة على وجه السرعة!
بأقل مجهود، حقق فريق الكرة بنادي الهلال، فوزًا عريضًا على مضيفه العروبة، بنتيجة (5-0)، على أرض ملعب جامعة الجوف، في مباراة الجولة الرابعة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي.
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فيديو | بالدموع .. رينان لودي يتعرض لإصابة قوية ويُغادر لقاء الهلال والعروبة على نقالة!
تعرض النجم البرازيلي رينان لودي الظهير الأيسر لنادي الهلال، لإصابة قوية، خلال مباراة فريقه ضد العروبة، جعلته يُغادر متأثرًا بها قبل نهاية المواجهة.
عين على الحكم | وُصفت بـ"الفضيحة" .. ركلة جزاء هلالية تفجر غضب لاعبي العروبة!
شهدت مباراة العروبة والهلال، على ملعب جامعة الجوف، لقطة تحكيمية مثيرة للجدل، من قِبل حكم الساحة السلوفيني راد أوبرينوفيتش، خلال الربع ساعة الأولى من عمر المباراة.
"طبطب على بونو بعد الخسارة" .. جدل بين ضيوف وليد الفراج بسبب تصرف حكم الكلاسيكو!
ناقش الإعلامي وليد الفراج، حالة مثيرة للجدل في نهاية مباراة الهلال والاتحاد بربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي حسمها العميد بركلات الترجيح (3-1)، بعد انتهاء وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل (2-2).
"سأسأل عنه وعن نيمار كل أسبوع" .. خالد الشنيف يثير الجدل بتعليقه على "اختفاء" يانيك كاراسكو
استنكر الإعلامي السعودي خالد الشنيف، عدم تواجد النجم البلجيكي يانيك كاراسكو عن مباريات فريق الشباب خلال الفترة الأخيرة، موجهًا رسالة إلى جماهير وإدارة نادي الليوث بشأن غيابه المثير للحيرة.
بعد اجتماع الرياض .. نجم الهلال يدخل دائرة اهتمام إنتر و3 موانع تهدد الصفقة!
تمثل قضية مستقبل دافيد فراتسي، لاعب إنتر، صداعًا في رأس إدارة النيراتزوري في ظل الأنباء المنتشرة حول رغبته في الرحيل عن النادي، حيث لا يلعب بانتظام تحت قيادة مدربه سيموني إنزاجي.
رقم جنوني .. الكشف عن المبلغ الذي تقاضاه نيمار في الهلال مقابل "كل لمسة للكرة"!
"7 مباريات مع تسجيل هدف وصناعة 3 آخرين".. هذه هي مسيرة النجم نيمار دا سيلفا جونيور، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ منذ الانضمام إليه في صيف عام 2023 وحتى الآن.