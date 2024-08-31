أخبار النصر اليوم | العرض الذهبي لضم متعب الحربي .. وجورجينا تفضح "نزيف" رونالدو!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 31 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 31 أغسطس 2024.

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النصر يمنح حارسه حرية "اختيار مصيره"

كشفت صحيفة "الرياضية"، عن قرار إدارة نادي النصر، بشأن موقف الناس من حارس المرمى أمين بخاري، في ظل صعوبة الاعتماد عليه خلال مباريات الفريق خلال الموسم الجديد.

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وقررت الإدارة النصراوية، منح بخاري حرية الانتقال بنظام الإعارة أو البيع النهائي إلى أي نادٍ يرغب فيه، في ظل اتجاه المدير الفني البرتغالي جواو كانسيلو نحو الاعتماد على الثلاثي بينتو كريبسكي، نواف العقيدي، راغد النجار.

ويعمل النصر على إعارة أو مخالصة 7 لاعبين في كشوفات الفريق الكروي الأول، قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية، يوم الإثنين المُقبل.

علق الإعلامي خالد الدلاك، على الجدل المثار بين الجماهير السعودية، بشأن انخفاض معدل الحضور الجماهيري في مباراة أندية الرياض بالدوري السعودي للمحترفين.

ألقت إدارة النصر بالورقة الأخيرة في المفاوضات مع إدارة الشباب، بشأن التعاقد مع متعب الحربي، لاعب منتخب السعودية، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كشف تقارير صحفية، عن موقف نواف العقيدي، حارس مرمى النصر السعودي، مع تردد أنباء حول رحيله عن العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كشفت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، عن لحظات خاصة من حياة "الدون"، وتحديدًا قبل ساعات من توجهه إلى موناكو لحضور حفل الاتحاد الأوروبي.

ارتبط اسم الجناح السنغالي ساديو ماني، لاعب النصر السعودي، بقائمة الراحلين عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

قررت إدارة نادي النصر، رفع العرض المُقدم إلى نادي الشباب، من أجل كسب الصراع مع الأهلي الذي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع الظهير الأيسر متعب الحربي، خلال موسم الميركاتو الصيفي، الذي ينتهي يوم الإثنين المُقبل.

لا يزال ملف نواف العقيدي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يشهد الكثير من الجدل المُثار منذ بداية العام، بين إيقافه لمدة 5 شهور، ورحيل مرتقب عن النادي العاصمي، خلال موسم الميركاتو الصيفي.