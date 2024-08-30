رفض خيار النصر .. الشباب يطلب دخول ساديو ماني ولاعب آخر في صفقة متعب الحربي!

شرط تعجيزي من الشباب؟

قررت إدارة نادي النصر، رفع العرض المُقدم إلى نادي الشباب، من أجل كسب الصراع مع الأهلي الذي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع الظهير الأيسر متعب الحربي، خلال موسم الميركاتو الصيفي، الذي ينتهي يوم الإثنين المُقبل.

ويتسابق النصر والأهلي على حسم صفقة متعب الحربي، بعد فشل انتقاله إلى صفوف الهلال، والذي كان الأقرب للحصول على توقيعه من الشباب، مقابل 83 مليون ريال، فضلًا عن إعارة مصعب الجوير وانتقال محمد البريك بشكل نهائي، إلا أن الصفقة تعثرت في النهاية.

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وذكرت صحيفة "الرياضية" أن إدارة النصر قدمت عرضًا رسميًا لضم متعب الحربي، مقابل 80 مليون ريال، بالإضافة إلى انتقال الظهير البرازيلي أليكس تيليس إلى (شيخ الأندية)، في الميركاتو الصيفي.

وردت إدارة الشباب على العرض النصراوي، برغبتها في ضم الدولي السعودي مختار علي، فضلًا عن إمكانية التعاقد مع السنغالي ساديو ماني، بدلًا من تيليس.

في المقابل، كشفت مصادر نصراوية رسمية عن عدم رد الشباب حول انتقال الحربي إلى النصر، وفي حال اشتراط إدخال ساديو ماني ضمن الصفقة، فإن ذلك يعني أنهم لا يريدون إتمام الصفقة.