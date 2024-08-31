"كثير المزاح وتعرض لنزيف" .. جورجينا رودريجيز تكشف لحظات استعداد كريستيانو رونالدو لحفل الأبطال

لقطات خاصة من حياة النجم البرتغالي

كشفت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، عن لحظات خاصة من حياة "الدون"، وتحديدًا قبل ساعات من توجهه إلى موناكو لحضور حفل الاتحاد الأوروبي.

وكان كريستيانو أبرز الحضور في حفل سحب قرعة دوري أبطال أوروبا 2024-2025، حيث تم تكريمه من قبل ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي، وكذلك الحارس الإيطالي الأسطوري جانلويجي بوفون.

ونشرت جورجينا عبر حسابها الشخصي بمنصة "إنستجرام"، مقطع فيديو، يظهر خلاله الدون مع زوجته في استراحة على متن يخت معًا، وغلب على رونالدو طابع المزاح واستمتع بالقفز في البحر.

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وظهر رونالدو في لقطة أخرى وهو يعاني من نزيف في الأنف، ومن ثم توجه إلى الفندق وشرع في تجهيز زيه المميز والمجوهرات الثمينة التي ارتداها لحظة ظهوره على المسرح في موناكو.

وحصل رونالدو على جائزة خاصة كأفضل هداف في تاريخ دوري الأبطال على الإطلاق برصيد 140 هدفا في 181 مباراة، وكان آخرها لمانشستر يونايتد في الفوز على فياريال في دور المجموعات عام 2021، قبل عام من مغادرته أوروبا تمامًا وانضمامه إلى النصر السعودي.