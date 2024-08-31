الكرة في ملعب الشباب .. النصر يلقي بورقة ذهبية في المزاد مع الهلال على متعب الحربي!

َضربة قوية لمخططات الأهلي والهلال

ألقت إدارة النصر بالورقة الأخيرة في المفاوضات مع إدارة الشباب، بشأن التعاقد مع متعب الحربي، لاعب منتخب السعودية، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

واشتعل الصراع بين الهلال والنصر، من أجل الفوز بخدمات متعب الحربي، الذي كان قريبًا من الزعيم خلال الأيام الماضية، بعدما عرض دفع مقابل مادي كبير (حوالي 70 مليون ريال) إضافة إلى خدمات الثنائي محمد البريك ومصعب الجوير.

وراجت تقارير صحفية، حول عرض الأهلي لضم متعب الحرب، مبلغ 60 مليون ريال، بالإضافة لإعارة أكثر من لاعب، لكن النصر اقتحم السباح وعرض 75 مليون ريال، مع إعارة لاعبين من للشباب.

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ومع ارتفاع حمية السباق للفوز باللاعب صاحب الـ24 عامًا، كشف الإعلامي السعودي أحمد الجدي عن أكبر عرض للشباب والذي تقدم به النصر لحسم الصفقة قبل غلق باب الميركاتو، الإثنين المقبل.

وكتب الجدي تغريدة عبر حسابه بمنصة "X" (تويتر سابقًا): "قدمت إدارة النصر قبل قليل عرضها النهائي لنادي الشباب لكسب خدمات لاعب الشباب والمنتخب متعب الحربي بمبلغ 92 مليون ريال .. الصفقة تقترب من الحسم".

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وحتى الآن لم يتحرك الهلال بخطوة جادة للتفوق على النصر في هذا السباق، رغم حاجته للتعاقد مع الحربي، في ظل عدم قناعة جيسوس مدرب الفريق بالبرازيلي رينان لودي في شغل مركز الظهير الأيسر.ويرغب الهلال في ضم الحربي لقيادة الجبهة اليسرى مع الاحتفاظ بخدمات صاحب الخبرة ياسر الشهراني، والتخلي على لودي.