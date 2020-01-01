أخبار النصر اليوم | صفقة دفاعية جديدة، والقيمة الإجمالية لضم كيم جين سو

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 31 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الإثنين 31 أغسطس 2020 ...

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النصر يتوصل لاتفاق مبدئي مع الحزم على ضم ظهيره الأيمن

أفادت مصادر صحفية مطلعة أن النصر نجح في التوصل لاتفاق مع الحزم على ضم ظهيره الأيمن أسامة خلف، ذلك بعد ساعات قليلة من تدعيم الجانب الأيسر من الدفاع بالكوري الجنوبي كيم جين سو.

ومن المتوقع أن يُعلن عن الصفقة رسميًا خلال الساعات القليلة القادمة من ثم إضافة اللاعب إلى قائمة النصر في دوري أبطال آسيا 2020 الذي ستُستأنف مبارياته في قطر الشهر القادم.

الوحدة يرفض عرض النصر شراء فواز الصقور

أفادت مصادر صحفية أن نادي الوحدة السعودي رفض عرض النصر لشراء عقد لاعبه فواز الصقور.

المدافع صاحب الـ24 عامًا ارتبط بقوة بالانتقال للعالمي خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي لكنه واصل رحلته في فرسان مكة في النهاية.

فهد المولد متحديًا: نحن الاتحاد، سنحسم البقاء أمام النصر

نجم اتحاد جدة يتحدث عن المباراة القادمة لفريقه أمام النصر في الدوري السعودي. التفاصيل هنا

الكشف عن التفاصيل المالية لتعاقد النصر مع كيم جين سو

صحيفة الرياضية السعودية تكشف التكلفة الإجمالية لصفة انتقال لاعب جونبوك "كيم جين سو" للنصر السعودي. التفاصيل هنا

رسميًا | الرائد يُعلن تعاقده مع لاعب وسط النصر