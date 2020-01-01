عرض مجنون من السعودية إلى مسعود أوزيل

لاعب الوسط الألماني قد نراه في الدوري السعودي بالموسم المقبل!

تلقى الألماني مسعود أوزيل؛ لاعب وسط آرسنال الإنجليزي، عرضًا سعوديًا مغريًا، للرحيل عن الجانرز خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

صاحب الـ31 عامًا يرتبط بعقد مع فريقه الإنجليزي، الذي انضم له في صيف عام 2013 قادمًا من ريال مدريد الإنجليزي، ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2020-2021.

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صحيفة "fanatik" التركية نشرت خبرًا بعنوان "عرض مجنون من السعودية لأوزيل"، موضحة أن نادي النصر قدم عرضًا رسميًا بقيمة 20 مليون دولار سنويًا للاعب، للحصول على خدماته.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي النادي العاصمي تواصلوا مع الفريق المسير لأعمال الألماني، في محاولة للوصول لعقد اتفاق مبدئي، للظفر به عقب نهاية الموسم المقبل، حال فشلهم في إقناع مسؤولي آرسنال بالاستغناء عنه قبل نهاية عقده.

"Fanatik" أوضحت كذلك أن مسؤولي العالمي قالوا لأوزيل: "نريد أن نجعلك أميرًا جديدًا للسعودية، ولن ندخر أي تضحيات من أجل تحقيق ذلك".

واختتمت الصحيفة مؤكدة امتلاك اللاعب لأكثر من عرض آخر من فنربخشة التركي، وعدة عروض من أمريكا وقطر والصين.

يذكر أن لاعب الوسط شارك الموسم الجاري في 23 مباراة في مختلف البطولات مع الجانرز، سجل خلالها هدف وحيد، وصنع اثنين آخرين.

واختتم آرسنال الموسم محتلًا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 56 نقطة، حصدها من الفوز في 14 مباراة، وتعادل في مثلها، بينما خسر عشرة لقاءات أخرى.