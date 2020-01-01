رسميًا .. نجم الحزم نصراوي

العالمي اتجه لتدعيم صفوفه بعديد الصفقات المحلية

أعلن نادي النصر السعودي، رسميًا اليوم الإثنين، تعاقده مع أسامة خلف؛ ظهير أيمن الحزم، لمدة أربع سنوات، تنتهي بنهاية موسم 2023-2024.

اللاعب قام بنشر صورة تجمعه بعبد الرحمن الحلافي؛ المشرف على الكرة بالعالمي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "الحمد لله، تم توقيع عقد انتقالي لنادي النصر، أسأل الله لي ولكم التوفيق، وأخص بالشكر رفيع الشهراني، وأشكر جميع من تواصل وساندني حتى هذه اللحظة".

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صاحب الـ23 عامًا كان قد بدأ مسيرته الكروية في نادي هجر، قبل أن ينتقل للاتفاق في يناير 2017، ومنه أعير إلى الحزم في يناير 2019، قبل أن يقوم الأخير بشرائه نهائيًا في صيف 2019.

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وشارك خلف الموسم الجاري في 25 مباراة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع آخر، لفت خلالها الأنظار كواحد من أفضل اللاعبين المحليين في مركزه.

يذكر أن العالمي بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، اتجه لتدعيم صفوفه بعديد اللاعبين المحليين بداية من يناير الماضي، وضم عبد الفتاح عسيري؛ جناح الأهلي، خلال الصيف الجاري بخلاف خلف، والصفقات التي كان قد حصل على توقيعها في الشتاء، لتنضم له في الصيف.