أخبار الزمالك اليوم | التأهل إلى دور الـ16 من أبطال إفريقيا .. وموقف مصطفى محمد

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 21 ديسمبر

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 21 ديسمبر 2020.

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الزمالك يتأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا

كشفت تقارير صحفية مصرية، اليوم الإثنين، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أخطر الزمالك بتأهله إلى دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

جاء صعود الزمالك بعد تعذر وصول جازيل التشادي إلى القاهرة لخوض المباراتين في دور الـ16، بسبب أزمته مع وزير الرياضة التشادي ومنعهم من السفر.

موقف عبدالله جمعة ومصطفى محمد

كشف الإعلامي سيف زاهر، عبر قناة "أون تايم سبورتس" المصرية، اليوم الإثنين، أن الزمالك توصل لاتفاق مع عبدالله جمعة ظهير أيسر الفريق لتمديد عقده لمدة 3 سنوات.

وأتم زاهر حديثه أن الزمالك رفض احتراف مصطفى محمد بأي شكل من الأشكال في الوقت الحالي لاحتياج الفريق له.

نجما البريميرليج وقائد أتالانتا وثنائي الزمالك .. صفقات "شتوية" متوقعة في الدوري السعودي

الجميع يستعد بقوة في الوقت الحالي، من أجل الدخول بتركيز فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين من أجل ضم الصفقات الذي يضعها كل نادٍ عينه عليه لتدعيم فريقه.

ترميمات واحتياجات للأندية السعودية سيعمل مسؤولو الأندية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة على توفيرها للجهاز الفني من أجل استكمال المشوار بنجاح أو العودة للمسار الصحيح، وخلال التقرير التالي، إليكم أبرز الصفقات المرشحة للانضمام للدوري السعودي في ميركاتو الشتاء. (طالع التفاصيل)

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

يستعد الزمالك لانطلاقة الموسم الكروي 2020-21 بانطلاق مسابقة الدوري المصري يوم 12 ديسمبر، بطولة يضع الفارس الأبيض عينه عليها بكل ما أوتي من قوة بعدما فقدها في آخر خمس نسخ لصالح الغريم التقليدي الأهلي.

الموسم الماضي كانت نهايته سيئة للغاية للزمالك ، إذ خرج دون أن يحصد أي بطولة بخسارته لنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام المارد الأحمر، ثم الخروج من بطولته المفضلة كأس مصر من نصف النهائي على يد طلائع الجيش.

ورغم الأزمات الإدارية الموجودة حاليًا في الزمالك لكن الجميع يتكاتف من أجل تحقيق حلم الجماهير بإعادة درع الدوري إلى ميت عقبة، خصوصًا في ظل كوكبة اللاعبين المميزين الذين يمتلكهم المدرب باتشيكو في كتيبته بالآونة الأخيرة. (طالع التفاصيل)

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021

انطلقت النسخة رقم 62 من الدوري المصري الممتاز في 12 ديسمبر 2020، والذي كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق في الشرق الأوسط وأفريقيا.

يعد الأهلي هو البطل التاريخي للدوري بعد أن حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة برصيد 12 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضاً عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط. (طالع التفاصيل)

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2021

انطلقت النسخة رقم 62 من الدوري المصري الممتاز في 12 ديسمبر 2020، والذي كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق في الشرق الأوسط وأفريقيا.

يعد الأهلي هو البطل التاريخي للدوري بعد أن حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بمعدل 12 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضاً عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط.

تُوج المارد الأحمر بالدوري المصري في الموسم الماضي وهي المرة الخامسة له على التوالي، ليترك المركز الثاني لأكثر فريق حقق مركز الوصيف وهو الزمالك والذي حاز عليه بمعدل 34 مرة. (طالع التفاصيل)

الزمالك: نواصل الاستعداد لمواجهة جازيل حتى إشعار آخر

قال أشرف قاسم مدير الكرة في الزمالك أن الفريق سيُواصل الاستعداد لمواجهة جازي التشادي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا حتى إشعار آخر.

الفريق التشادي كان من المفترض وصوله القاهرة لخوض مباراتي الذهاب والإياب يوم أمس لكن وزير الرياضة في تشاد منعه من ذلك لخلافات مع اتحاد الكرة، وقد كان متوقعًا وصول الفريق اليوم لكن لم يحدث كذلك.

إذ قال للموقع الرسمي للزمالك "سنواصل الاستعدادات بشكل طبيعي للمباراة حتى يتم إبلاغنا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالموقف النهائي، مشيراً إلى جاهزية الفريق إلى جميع الاحتمالات".

أضاف "الأمور تسير بشكل جيد داخل الفريق وهناك حالة طيبة بين اللاعبين والجهاز الفني قبل المباريات المقبلة بمسابقة الدوري المصري وبطولة دوري أبطال أفريقيا".

شيكابالا وعبد الغني وجمعة يخضعون لبرنامج تأهيلي

غاب الثلاثي محمد عبد الغني وعبد الله جمعة ومحمود عبد الرازق شيكابالا عن المران الجماعي للزمالك اليوم الإثنين، وقد خضعوا لبرامج تأهيلية خاصة بهم.

شيكابالا كان قد تعرض لكدمة خلال مران الأمس، فيما عاد جمعة للتو من إصابته بفيروس كورونا، ويُواصل المدافع تأهيله بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن اللعب مؤخرًا.

وكيل ساسي يصل القاهرة

أفاد موقع يلا كورة المصري أن مهند عون وكيل فرجاني ساسي نجم وسط الزمالك وصل القاهرة منذ ساعات، ومن المقرر أن يعقد جلسة مع مسؤولي النادي لحسم ملف تجديد عقد موكله الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

أشرف صبحي: دور وزارة الرياضة مع الزمالك انتهى بهذا الإجراء

قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري أن دور الوزارة مع الزمالك انتهى بمجرد إحالة المخالفات المالية للنيابة العامة وإيقاف مجلس الإدارة.