جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021

تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2020-2021 بعد انطلاق الجولة الأولى..

انطلقت النسخة رقم 62 من الدوري المصري الممتاز في 12 ديسمبر 2020، والذي كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق في الشرق الأوسط وأفريقيا.

يعد الأهلي هو البطل التاريخي للدوري بعد أن حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة برصيد 12 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضاً عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط.

تُوج المارد الأحمر بالدوري المصري في الموسم الماضي وهي المرة الخامسة له على التوالي، ليترك المركز الثاني لأكثر فريق حقق مركز الوصيف وهو الزمالك والذي حاز عليه 34 مرة.

المزيد من الفرق

يتكون الدوري المصري الممتاز من 18 فريق يتنافسون فيما بينهم ذهاباً وإياباً لتحديد البطل، وفي نهاية الموسم يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني لدوري أبطال أفريقيا، فيما يخوض صاحب المركز الثالث بطولة كأس الكونفدرالية في السنة التالية، وعلى الجانب الآخر تهبط الثلاث فرق التي تُنهي في المؤخرة للدرجة الأدنى.

الفرق المتأهلة للدوري الممتاز هذا الموسم هي: "سيراميكا كليوباترا، البنك الأهلي، غزل المحلة".

وفي هذا التقرير نستعرض لكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2020-2021..

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2020-21...

جدول ترتيب الدوري المصري 2020-21

خسر بيراميدز من الاتحاد في افتتاحية الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بهدفين لهدف، فيما انتصر الزمالك على المقاولون العرب بهدفين نظيف.

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 سيراميكا كليوباترا 1 1 0 0 2 0 +2 3 2 الزمالك 1 1 0 0 2 0 +2 3 3 الاتحاد 1 1 0 0 2 1 +1 3 4 أسوان 1 1 0 0 1 0 +1 3 5 طلائع الجيش 1 0 1 0 1 1 0 1 6 الجونة 1 0 1 0 1 1 0 1 7 البنك الأهلي 1 0 1 0 1 1 0 1 8 وادي دجلة 1 0 1 0 1 1 0 1 9 الأهلي 0 0 0 0 0 8 0 0 10 المصري 0 0 0 0 0 0 0 0 11 غزل المحلة 0 0 0 0 0 0 0 0 12 الإسماعيلي 0 0 0 0 0 0 0 0 13 مصر المقاصة 0 0 0 0 0 0 0 0 14 سموحة 0 0 0 0 0 0 0 0 15 بيراميدز 1 0 0 1 1 2 -1 0 16 إنبي 1 0 0 1 0 1 -1 0 17 المقاولون العرب 1 0 0 1 0 2 -2 0 18 الإنتاج الحربي 1 0 0 1 0 2 -2 0

جدول مباريات الدوري المصري - الجولة الأول