جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2021

تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2020-2021 بعد انطلاق الجولة الأولى..

انطلقت النسخة رقم 62 من الدوري المصري الممتاز في 12 ديسمبر 2020، والذي كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق في الشرق الأوسط وأفريقيا.

يعد الأهلي هو البطل التاريخي للدوري بعد أن حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بمعدل 12 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضاً عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط.

تُوج المارد الأحمر بالدوري المصري في الموسم الماضي وهي المرة الخامسة له على التوالي، ليترك المركز الثاني لأكثر فريق حقق مركز الوصيف وهو الزمالك والذي حاز عليه بمعدل 34 مرة.

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فاز عبد الله السعيد نجم بيراميدز لقب هداف الدوري المصري الموسم الماضي، لكن من المتوقع أن يواجه صعوبة هذا الموسم بعد تألق مصطفى فتحي وعدد من الأسماء بعد عودة الدوري من التوقف بسبب فيروس كورونا.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2020-21...

جدول ترتيب الدوري المصري..

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2021

سجل عبد الله السعيد في مباراة بيراميدز ضد الاتحاد، وعادل رقم محمود الخطيب وهو 109 هدفا في تاريخ الدوري المصري، ومع بداية الجولة الأولى سجل عدد من اللاعبين هدفًا واحدًا، ولم يسجل أي لاعب أكثر من ذلك.