أخبار الزمالك اليوم | سلبية مسحة طارق حامد وتشكيل لجنة دائمة وتعيين جديد من وزارة الرياضة

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 30 ديسمبر

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 30 ديسمبر 2020.

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أشرف قاسم: على مصطفى محمد أن يعلي مصلحة الزمالك والمقابل المادي ليس سبب رفض احترافه

أوضح أشرف قاسم؛ المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن المقابل المادي ليس هو السبب الرئيس في رفض احتراف مهاجم الفريق مصطفى محمد.

وقال قاسم، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة البيضاء: "طالبنا مصطفى بتأجيل الاحتراف إلى ما بعد أولمبياد طوكيو 2021، فليس من المنطقي التنازل عن لاعب ولا بديل له، خاصةً وأن الزمالك في حاجة إلى ثلاثة مهاجمين في مركزه".

وأضاف: "المقابل المادي ليس السبب الرئيس في رفض احتراف مصطفى، إنما الحاجة الفنية في المقام الأول، نعي تمامًا حلم اللاعب بالاحتراف الأوروبي، لكن هناك مسؤولية مشتركة، يجب عليه وضع مصلحة الزمالك في اعتباره، وتأجيل الاحتراف لما بعد الأولمبياد أمر إيجابي له، سيكون لديه عروض أوروبية أكثر".

سلبية مسحة طارق حامد الثانية

أعلن نادي الزمالك سلبية المسحة الثانية للاعب وسط الفريق طارق حامد، بعدما غاب طوال الفترة الماضية للإصابة بفيروس كورونا.

وانتظم حامد في مران اليوم الجماعي، على ملعب عبد اللطيف أو رجيلة.

عضو جديد بلجنة الزمالك

أعلن نادي الزمالك انضمام المستشار سامي صبحي إلى اللجنة المؤقتة المسيرة لأعمال نادي الزمالك، ليكون العضو الثالث بقرار من أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة.

وبذلك تتكون لجنة الزمالك من الثلاثي عماد عبد العزيز رئيسًا، وهشام إبراهيم نائبًا، وسامي صبحي أمينًا للصندوق.

اللجنة المؤقتة للزمالك تشكل لجنة دائمة

قرر اللجنة المؤقتة المسيرة لأعمال نادي الزمالك تشكيل لجنة دائمة لمتابعة ملف لاعبي كرة القدم، إذ ستكون لجنة رباعية تتابع ملف تجديد العقود والتعاقدات وأي أم يخص لاعبي الفريق.

ويأتي هذا القرار من أجل سعي اللجنة لتوفير المناخ المناسب للاعبي الفريق.

موقف المصابين

أوضح محمد أسامة؛ طبيب الزمالك، موقف لاعبي الفريق المصابين سواء بإصابات عضلية أو بفيروس كورونا.

وقال الطبيب، خلال تصريحاته للموقع الرسمي لناديه: "محمود علاء ومحمد عبد السلام المصابان بكورونا سيجريان مسحة جديدة اليوم، في حال كانت سلبية، سيتم عمل أشعة للصدر للاطمئنان عليهمان قبل الانخراط في التدريبات الجماعية".

وأضاف: "أما حارس المرمى محمود عبد الرحيم جنش فيعاني من إصابة في العضلة الضامة، وما زال تحت الملاحظة، بينما يؤدي محمد عبد الشافي برنامجًا خاصًا بعد التئام الكسر بشكل كبير".

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