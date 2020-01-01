موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك ضد إنبي في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة لمباراة الفارس الأبيض؟

يحل الزمالك ضيفًا على إنبي يوم السبت القادم 2 يناير 2021 على ستاد بتروسبورت، وذلك في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز 2020-2021.

كانت آخر مباريات الفارس الأبيض في الدوري المصري ضد نادي سموحة في ستاد برج العرب، ونجح في العودة من الإسكندرية بنقاط المباراة الثالث بعد الفوز بهدفين نظيفين سجلهما أشرف بنشرقي وأحمد فتوح، ليصبح رصيد الزمالك 7 نقاط في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.

كان من المقرر أن يواجه إنبي الاتحاد في الجولة الرابعة، لكن تم تأجيل المباراة إلى أجلٍ غير مسمى مع تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ، حيث قررت لجنة المسابقات إقامة مباراة المارد الأحمر في الجولة الثالثة ضد زعيم الثغر.

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أما آخر مباريات نادي إنبي فكانت في الجولة الثالثة ضد غزل المحلة، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله، ويحتل الفريق البترولي المركز 12 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة.

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ما هو موعد مباراة الزمالك وإنبي؟

موعد مباراة الزمالك وإنبي هو يوم السبت الموافق 2 يناير 2021، بملعب بتروسبورت.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنبي؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبالطبع ستذاع مباراة الزمالك وإنبي على شاشتها.

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.