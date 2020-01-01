جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

في هذا التقرير نستعرض معًا جدول مباريات الزمالك في النسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز موسم 2020-21، وما هي القنوات الناقلة؟ وترتيب الفارس الأبيض.

يستعد الزمالك لانطلاقة الموسم الكروي 2020-21 بانطلاق مسابقة الدوري المصري يوم 12 ديسمبر، بطولة يضع الفارس الأبيض عينه عليها بكل ما أوتي من قوة بعدما فقدها في آخر خمس نسخ لصالح الغريم التقليدي الأهلي.

الموسم الماضي كانت نهايته سيئة للغاية للزمالك، إذ خرج دون أن يحصد أي بطولة بخسارته لنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام المارد الأحمر، ثم الخروج من بطولته المفضلة كأس مصر من نصف النهائي على يد طلائع الجيش.

ورغم الأزمات الإدارية الموجودة حاليًا في الزمالك لكن الجميع يتكاتف من أجل تحقيق حلم الجماهير بإعادة درع الدوري إلى ميت عقبة، خصوصًا في ظل كوكبة اللاعبين المميزين الذين يمتلكهم المدرب باتشيكو في كتيبته بالآونة الأخيرة.

المزيد من الفرق

في هذا التقرير من جول سنتعرف سويًا على جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري، الترتيب وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات الدوري المصري 2020-21، القنوات الناقلة والترتيب

ما هي القنوات الناقلة للدوري المصري؟

يُنقل الدوري المصري الممتاز على شبكة قنوات أون تايم سبورت بصورة حصرية، جميع المباريات متاحة مجانًا بتقنية HD وكذلك تقنية SD.

كما يقدم موقع جول خدمة البث الكتابي المباشر لمتابعيه قبل كل مباراة بنصف ساعة لمن ليست لديهم القدرة على متابعة التلفاز.

جدول مباريات الزمالك

بداية مباريات الزمالك ستكون أمام المقاولون العرب يوم السبت، ثم يلتقي بعد ذلك ببيراميدز في قمة كبيرة، على أن يكون الديربي أمام الأهلي في الجولة الرابعة.

الجولة المباراة الموعد / النتيجة الملعب 1 المقاولون العرب - الزمالك السبت 12 ديسمبر 2020،

19:30 مصر، 20:30 السعودية الكلية الحربية 2 بيراميدز - الزمالك الخميس 17 ديسمبر 2020،

19:30 مصر، 20:30 السعودية الدفاع الجوي 3 الزمالك - سموحة الثلاثاء 12 يناير 2021،

19:30 مصر، 20:30 السعودية ستاد القاهرة الدولي 4 الزمالك - الأهلي الإثنين 28 ديسمبر 2020،

19:30 مصر، 20:30 السعودية ستاد القاهرة الدولي 5 إنبي - الزمالك السبت 2 يناير 2021،

19:30 مصر، 20:30 السعودية بتروسبورت 6 الزمالك - طلائع الجيش السبت 9 يناير 2021،

19:30 مصر، 20:30 السعودية ستاد القاهرة الدولي 7 المصري - الزمالك السبت 16 يناير 2021،

19:30 مصر، 20:30 السعودية برج العرب

ترتيب الزمالك في الدوري المصري