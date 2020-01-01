أخبار الزمالك اليوم | حقيقة طلب التنازل عن قضية نادي القرن .. وموقف ساسي من التجديد

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 13 ديسمبر

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 13 ديسمبر 2020.

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الزمالك يكشف عن موقف ساسي من التجديد ومصير مستحقات اللاعبين

كشف أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، موقف التونسي فرجاني ساسي من تجديد عقده مع القلعة البيضاء، والذي اقترب من نهايته.

فرجاني ساسي انضم لصفوف نادي الزمالك في صيف 2018 قادمًا من النصر السعودي لمدة 3 سنوات، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. " اقرأ التفاصيل "

مرتضى منصور لميدو: أنت من تتوعد بتربية أمير؟ لا تلعب معنا

رد مرتضى منصور؛ الرئيس المجمد لنادي الزمالك، على المشادة الكلامية التي نشبت بين أحمد حسام "ميدو"؛ نجم الفارس الأبيض الأسبق، وأمير مرتضى؛ المشرف العام السابق للكرة بالقلعة البيضاء، متوعدًا الأول بلقاء قريب.

وكان الثنائي قد دخل في مشادة كلامية، بعدما نشر ميدو صورة له رفقة محمود الخطيب؛ رئيس النادي الأهلي، ليتعرض بعدها لهجمة شرسة من المتعصبين. " اقرأ التفاصيل "

مرتضى منصور يهاجم وزير الرياضة والبكري ويصرح: رموز الزمالك مجرد هاموش بلا قيمة

ظهر مرتضى منصور؛ رئيس نادي الزمالك المجمد، للرد على بيان اللجنة المعينة لإدارة شؤون النادي برئاسة أحمد البكري، والذي أكد وجود مديونيات على النادي تخطت المليار جنيه، ليشن هجومًا حادًا على اللجنة وأشرف صبحي؛ وزير الرياضة، ورموز القلعة البيضاء.

وزارة الرياضة برئاسة أشرف صبحي، كانت قد أصدرت قرارًا بتجميد مجلس إدارة القلعة البيضاء بالكامل برئاسة مرتضى منصور، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي برئاسة أحمد البكري، على خلفية وجود مخالفات مالية وإدارية. " اقرأ التفاصيل "

الزمالك: لم نتواصل مع الأهلي بشأن قضية نادي القرن

نفى هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، كل ما تردد حول توجيه طلب إلى النادي الأهلي، من أجل التنازل عن قضية نادي القرن في المحكمة الاقتصادية.

إبراهيم قال خلال مؤتمر صحفي بمقر الزمالك: "لم تحدث اتصالات مع الأهلي بشأن قضية نادي القرن، والأمر حاليًا في القضاء، ونبحث عن الحلول في هذا الأمر، والزمالك، لو له حق قانوني بما يخص لقب نادي القرن، لن نتنازل عنه بكل تأكيد، لو كان الأمر مشروعًا".