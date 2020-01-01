الزمالك يكشف عن موقف ساسي من التجديد ومصير مستحقات اللاعبين

هل يجدد ساسي عقده مع الزمالك؟

كشف أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، موقف التونسي فرجاني ساسي من تجديد عقده مع القلعة البيضاء، والذي اقترب من نهايته.

فرجاني ساسي انضم لصفوف نادي الزمالك في صيف 2018 قادمًا من النصر السعودي لمدة 3 سنوات، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

قاسم قال خلال تصريحات لقناة صدى البلد: "لا يوجد أي مشكلة في تجديد عقد فرجاني ساسي، لأن اللاعب اختار راحته النفسية، وهي الاستمرار مع الزمالك".

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وتابع: "فرجاني يشعر بالراحة معنا في نادي الزمالك، ومع جماهير القلعة البيضاء، ويحب الفريق كثيرًا، ولديه الرغبة في الاستمرار مدة أطول معه".

أشرف قاسم أردف: "وكلي فرجاني ساسي أكد لنا أن اللاعب سيجدد عقده، وقام بالاتفاق على كل شيء، وهذا أكبر دليل على بقاءه، وليس نحن من أكد ذلك".

وتحدث قاسم عن مستحقات اللاعبين، حيث قال: "الأموال وصلت في حسابات نادي الزمالك بالبنك بشكل طبيعي، وسيتم صرف المستحقات المتأخرة للاعبين خلال ساعات".

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واختتم أشرف قاسم تصريحاته قائلًا: "مع عمل البنوك يوم الأحد، سيتم نقل الأموال إلى أرصدة اللاعبين بشكل طبيعي، ولا يوجد أزمة بسبب المستحقات".