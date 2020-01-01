مرتضى منصور يهاجم وزير الرياضة والبكري ويصرح: رموز الزمالك مجرد هاموش بلا قيمة

رئيس الزمالك المجمد: وزير الرياضة يطمع في كرسي رئاسة النادي

ظهر مرتضى منصور؛ رئيس نادي الزمالك المجمد، للرد على بيان اللجنة المعينة لإدارة شؤون النادي برئاسة أحمد البكري، والذي أكد وجود مديونيات على النادي تخطت المليار جنيه، ليشن هجومًا حادًا على اللجنة وأشرف صبحي؛ وزير الرياضة، ورموز القلعة البيضاء.

وزارة الرياضة برئاسة أشرف صبحي، كانت قد أصدرت قرارًا بتجميد مجلس إدارة القلعة البيضاء بالكامل برئاسة مرتضى منصور، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي برئاسة أحمد البكري، على خلفية وجود مخالفات مالية وإدارية.

اقرأ أيضًا | مرتضى منصور لميدو: أنت من تتوعد بتربية أمير؟ لا تلعب معنا

المزيد من الفرق

وقال مرتضى، خلال فيديو نشره عبر "يوتيوب": "مبروك لأولاد مرتضى منصور، لاعبون رجال، مبروك لجمهور الزمالك، أثبت اللاعبون أنهم رجال وأسعدوا الجماهير، هم أحرجوا من قال أنهم سيفوتون المباراة للمقاولين كي يحرجوا اللجنة المحتلة للنادي، أقول لهم اللاعبين رجال لا يفوتوا مباريات لأي فريق.

"أقول لعبد الحليم علي؛ مدير الكرة، والذي طرده اللاعبون من غرفة الملابس يوم مباراة طلائع الجيش في الكأس بعدما قام بسبهم، أنت تخفيت بالأمس حتى سجل الزمالك الهدف الثاني وبعدها احتفلت، هل أنت المدير الفني؟ هل أنت من أحضرت هؤلاء اللاعبين؟، أشكروا مجلس الإدارة الذي أنا رئيسه وأشكروا أمير مرتضى، الحاضر الغائب، كلهم أمير هو من تعاقد معهم، اللجنة ماذا أحضرت؟، لم تحضر أي لاعب".

وأضاف: "سعيد بالجمهور الذي طالب اللجنة بالرحيل، لأن هؤلاء اللاعبين أولاد مرتضى، مرتضى هو من يكون هذا الفريق منذ سنوات، هؤلاء الرجال الذين أنتم أحبطوهم قبل النهائي الإفريقي بقرار عدم صعودي لمنصة التتويج تمهيدًا لرحيلي".

رئيس القلعة البيضاء المجمد تابع: "رموز الزمالك مجرد هاموش بلا قيمة، إنما اللاعبين هم رجال وأبنائي".

وعاد الرئيس المجمد للحديث عن اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك برئاسة أحمد البكري: "هذه اللجنة أدمنت تشكيل اللجان، وأصدرت بيانًا لمخالفات، هل هي لجنة تفتيش ثالثة بخلاف لجنة الشباب والرياضة واللجنة القضائية؟، أقسم بالله لجنة الوزارة أكدت لي في حضور إسماعيل يوسف وأحمد جلال إبراهيم أنه لا يوجد أي مخالفة على مجلسي، هم فقط يرغبون في إرضاء البعض، سؤالي للجنة الزمالك: هل تمكنتم خلال أسبوع في استخراج مخالفات في الوقت الذي مكثت اللجنة القضائية ستة أشهر؟، هذا تزوير في المستندات وعبث بها.

"ما هذه الأرقام الخزعبلية التي أصدرتموها، ديون بمليار ونصف؟، أنتم لجنة مكونة برجال ممدوح عباس ورجال كمال درويش، اللجنة تقول أنني تقاعست عن تسديد إيجارات بخطت الـ24 مليون جنيه، عليهم أن يعلموا أن هذه المحلات المؤجرة كان إيرادها ألف جنيه شهريًا، وأنا رفعت الإيجار إلى 750 ألف شهريًا، ولدينا 111 مليون عند الشركة الراعية، أرسلت خطابات ولم يتم الاستجابة لي، فلماذا تقاعست اللجنة عن المطالبة بها؟".

واستطرد: "سؤالي لوزير الرياضة: ألم تسمع عن منع التدخل الحكومي في عمل الأندية؟، أنت شكلت اللجنة المؤقتة، هل هذا من اختصاصك؟، ما صلتك بلجنة الكرة؟، تريدون عمل انتخابات مبكرة؟".

مرتضى منصور أكمل موجهًا حديثه لأحمد البكري: "هل استأذنتني قبل الدخول لمكتبي بالنادي؟، متعلقاتي الشخصية داخل مكتبي، هل أقدم شكوى ضدك في النيابة والتفتيش وفي مجلس القضاء الأعلى؟، أنت أعدت كافة رجال ممدوح عباس وقمت برفد الرجال المحترمين، حزين للغاية مما يحدث ومما يقال ومن حملة تشويهنا".

وواصل: "أعلم أن وزير الرياضة يحلم منذ زمن برئاسة نادي الزمالك هو والوزير السابق خالد عبد العزيز، وكلاهما دمر النادي، الوزير تواجد في النادي منذ شهر ونصف لافتتاح بعض المنشآت، ووقتها أشدت بمجلس الإدارة العظيم ورئيسه أنا، منذ أشهر اعتمدت ميزانية النادي وكان بها فائض 50 مليون، هل كنت وقتها بغيبوبة؟، كيف الآن ديون النادي تتخطى المليار؟".

واختتم: "أشكر أخي المحترم تركي آل الشيخ على الموقف المحترم الذي اتخذه، وأقول للكبير والصغير بلاش مرتضى، أنا رجل وطني وأحب بلدي، وأقولها مجددًا رموز الزمالك ليسوا برموز، الجمهور هو الرمز الأول والأخير، والبقية هاموش بلا قيمة، يقولون نحن في ظهر النادي، يقومون بطعنه ولا يقفون بجانبه، لم يقل أحد منهم ما يحدث من وزير الرياضة خطأ".