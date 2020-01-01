أخبار الانتقالات: كورونا قد يعيد نيمار لبرشلونة وديمبيلي مطلوب في ليفربول

تعرف على أخبار سوق انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم السبت 30 مايو 2020، وما هي آخر أخبار الفرق استعدادًا لميركاتو الصيف 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديش في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إريكسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم السبت 30 مايو 2020.

أخبار الانتقالات اليوم السبت 30 مايو 2020:​

كوليبالي على رادار مانشستر سيتي

حدد مانشستر سيتي خاليدو كوليبالي لاعب نابولي كهدف في الميركاتو القادمة.

وفقًا لدونكان كاستليز على بودكاست سوق الانتقالات، فإن بيب جوارديولا عازم على ضم السنغالي لسد الثغرات الدفاعية في الفريق.

أجرى السيتي اتصالات مع رئيس الفريق الجنوبي الإيطالي أوريليو دي لورينتيس بشأن كوليبالي، وهم على استعداد لبيعه لكن مقابل مبلغ ضخم.

روسيل: على برشلونة توقيع عقدين مع نيمار

أشار ساندرو روسيل الرئيس السابق لبرشلونة إلى أن سيعيد نيمار للكامب نو إذا كان الأمر بيده، لكنه سيوقع معه عقدين الأول رياضي والثاني سلوكي.

انتقل البرازيلي إلى باريس سان جيرمان في 2017 بصفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، وتشير العديد من الأخبار إلى أن الكتلان في سعي لإعادته مرةً أخرى في سوق الانتقالات.

وقال روسيل في برنامج عبر الراديو: "لو كنت رئيس برشلونة سأحاول التوقيع مع نيمار. إنه ثاني أفضل لاعب في العالم بعد ميسي ويتناسب تمامًا مع فلسفة النادي".

واستطرد: "ولكن من خلال الخبرة، سأوقع معه عقدين أحدهما رياضي والآخر سلوكي".

فيروس كورونا قد يعيد نيمار لبرشلونة

بحسب تقارير نشرتها صحيفة سبورت الكتالونية، فإن هناك عددًا من نجوم باريس سان جيرمان يرفضون تخفيض رواتبهم بنسبة 70% لتقليل النفقات بعد الأزمة الاقتصادية بسبب فيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار أحد هؤلاء اللاعبون، بالإضافة إلى أندير هيريرا وإدينسون كافاني وتياجو سيلفا.

ومع رفض البرازيلي هذا الإجراء، قد تشهد الأيام القادمة موافقة العاصمي الفرنسي على رحيله لبرشلونة بسعر أقل من الذي كلفهم ضمه، وذلك لتقليل راتبه على الأقل.

فيدال يرغب في اللعب لبوكا جونيورز

أدلى جاري ميديل بتصريحات لراديو كونتنينتال عن زميله في منتخب تشيلي أرتورو فيدال، وأشار إلى رغبته القوية في لعب نجم برشلونة لبوكا جونيورز.

وقال لاعب بولونيا: "أرتورو يريد اللعب للبوكا معي أو بدوني".

وأضاف: "هو يحب البوكا كثيرًا ويتابعه على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الوحيد الذي يحب الفريق الأرجنتيني ومتشوق للعب فيه".

صفقة بيانيتش في مهب الريح

أشارت صحيفة سبورت الكتالونية إلى أن صفقة انضمام ميراليم بيانيتش لبرشلونة في سوق الانتقالات أصبحت في خطرٍ كبير.

كان البلاوجرانا يتطلع لصفقة تبادلية ينضم بموجبها أرتور ليوفنتوس مقابل انضمام البوسني، لكن البرازيلي متشبث بالبقاء وقد صرح بذلك من قبل.

أبدى البيانكونيري انفتاحه على اقتراح الكتلان، لكن الآن وبعد تصريحات متوسط ميدان السليساو أصبحت حركة المفاوضات بطيئة بين الفريقين، وهو ما قد يسهل انضمام بيانيتش لباريس سان جيرمان بدلاً من برشلونة .

رغم رغبته اللعب لريال مدريد لاكازيت باقٍ في آرسنال

أشارت تقارير لديفينسا سنترال إلى أن أليكساندر لاكازيت سيبقى في آرسنال ولن يرحل في سوق الانتقالات، رغم رغبته القوية في اللعب في ريال مدريد .

وبحسب التقارير فإن زين الدين زيدان معجب بمواطنه، لكن الإدارة ترغب في استثمار المبلغ المطلوب "50 مليون يورو" في لاعب أصغر سنًا من نجم الجنرز، والبالغ من العمر 29 عامًا.

عرض جديد من ميلان ليوفيتش

وفقًا لتوتو سبورت فإن ميلان يجهز عرضًا من أجل ضم مهاجم ريال مدريد لوكا يوفيتش مع بداية سوق الانتقالات.

يرغب الروسونيري في ضم اللاعب لتدعيم الهجوم بعد رحيل إبراهيموفيتش المنتظر بنهاية الموسم، ووفقًا للصحيفة الإيطالية فإن الديافولو سيتقدم بعرض إعارة لمدة موسمين مع إلزامية الشراء.

دافيد لويز يكشف عن مفاوضات العودة لبنفيكا

كشف مدافع آرسنال دافيد لويز أنه أجرى محادثات مع بنفيكا حول إمكانية العودة للنادي في سوق الانتقالات القادمة.

لم يقرر المدفعجية بعد ما إذا كان سيتم اتخاذ خيار تمديد إعارة لويز في استاد الإمارات لمدة عام إضافي أم لا مع انتهاء عقده الحالي في يونيو.

اعترف لويز في أبريل أنه يأمل في العودة إلى الدوري البرتغالي في وقت ما قبل تعليق حذائه، وأكد الآن أنه على اتصال برئيس النادي لويس فيليبي فييرا بشأن خطوة محتملة.

ديمبيلي على رادار ليفربول

بحسب موندو ديبورتيفو فإن جناح برشلونة عثمان ديمبيلي محل اهتمام في ليفربول .

لطالما كان يورجن كلوب معجبًا بالفرنسي المتوقع مغادرته الكامب نو مع بداية سوق الانتقالات.

ارتبط ديمبيلي أيضًا بالانضمام ليوفنتوس مع بداية الميركاتو، وذلك بعد معاناته مع الكتلان منذ بداية موسم 2019-20 بسبب الإصابة.

أوسيمين لن ينضم لتوتنهام قبل رحيل كين

أصر وكيل فيكتور أوسيمين أريو إجبايلولا على أن مهاجم ليل لن ينضم إلى توتنهام ما لم يرحل هاري كين في سوق الانتقالات.

قدم النيجيري موسمًا رائعًا في الدوري الفرنسي2019-20 ولفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية، وقد انضم إلى النادي الفرنسي في الصيف الماضي، وسجل خلال الموسم 18 هدفًا وصنع ست تمريرات حاسمة في جميع المسابقات.

برشلونة لا يستبعد رحيل أرتور

يرفض برشلونة استبعاد خيار الرحيل في سوق الانتقالات لأرتور بحسب ما ذكرته آس.

تم عرض اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا على يوفنتوس مقابل ميراليم بيانيتش، لكنه أوضح أنه لا يرغب في الانتقال إلى الدوري الإيطالي.

لا يزال بإمكان الكتلان التخلص من البرازيلي على الرغم من موقفه، لكن القرار النهائي بشأن مستقبله لن يتم اتخاذه حتى نهاية الموسم.

توتنهام يبدي استعداده تمديد إعارة روز لنيوكاسل

بحسب تيليغراف، فإن توتنهام مستعد لمد فترة إعارة داني روز في نيوكاسل ، وليس لديه مشكلة في السماح للاعب بقضاء ما تبقى من الموسم في سانت جيمس بارك.

انضم صاحب الـ29 عامًا إلى نيوكاسل يونايتد على سبيل الإعارة في يناير الماضي، لكنه ظهر فقط في ست مباريات قبل توقف الدوري الإنجليزي بسبب تفشي فيروس كورونا.

سباق بين مانشستر سيتي ونيوكاسل على موهبة أوروجواي

وفقًا لما أوردته صحيفة ديلي ميل، فإن كلاً من مانشستر سيتي ونيوكاسل مهتمان بالتوقيع مع جناح بينارول فاكوندو بيليستري مع بداية سوق الانتقالات.

جذب اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا اهتمامًا من فرق كبيرة مثل ريال مدريد وأتلتيكو مدريد ونابولي، وذلك بعد أن قدم أداءً رائعًا تحت قيادة نجم مانشستر يونايتد السابق دييجو فورلان.

ساري يتطلع للم الشمل مع بيدرو في يوفنتوس

أشارت صحيفة كالتشيو ميركاتو إلى أن ماوريسيو ساري يأمل في لم الشمل مع لاعبه السابق بيدرو في يوفنتوس عندما يعاد فتح سوق الانتقالات.

وينتهي عقد جناح تشيلسي مع الفريق اللندني الشهر المقبل، ولم يوافق بعد على شروط عقدٍ جديد في ستامفورد بريدج.

درب ساري البلوز في 2018-19، ويود أن يرى لاعبه السابق بيدرو ينضم إليه في استاد أليانز قبل الموسم المقبل.

ريال مدريد يخطط لضم ساكا من آرسنال

حدد ريال مدريد جناح آرسنال بوكايو ساكا كهدف محتمل في سوق الانتقالات، وفقًا لدون بالون.

يرى البلانكوس أن صاحب 18 عامًا هو اللاعب المثالي لخلق منافسة على مركز الظهير الأيسر مع فيرلاند ميندي.

من المقرر أن ينتهي عقد ساكا مع الجنرز في عام 2021، ويمكن للريال تأمين 30 مليون يورو للحصول على خدماته.

راتب بوجبا يهدد انضمامه لريال مدريد

قد يضطر ريال مدريد إلى التخلي عن الأمل في التعاقد مع بول بوجبا في سوق الانتقالات بسبب مطالب لاعب خط الوسط المالية.

يتوق العملاق الإسباني للتعاقد مع النجم الفرنسي من مانشستر يونايتد ، لكن صحيفة الديلي ميل تقول إنه يحصل على راتب قدره 15 مليون جنيه إسترليني في الموسم، ويخشى الريال من غضب نجوم الفريق إذا وافق على هذا الراتب.

بيرنارديسكي مطلوب في تشيلسي ومانشستر يونايتد وآرسنال

يستعد فيديريكو بيرنارديسكي لمغادرة يوفنتوس مع بداية سوق الانتقالات، وقد تكون وجهته القادمة هي الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقول صحيفة جازيتا ديلو سبورت إن تشيلسي ومانشستر يونايتد وأرسنال يرغبون في ضم اللاعب الإيطالي البالغ من العمر 26 عامًا، وذلك على الرغم من أن احتمالية البقاء في تورينو لا تزال قائمة.

كومباني يرفض العودة لمانشستر سيتي

أفادت صحيفة ديلي ميل أن فنسنت كومباني رفض فرصة للعودة إلى مانشستر سيتي .

انضم القائد السابق للسيتي إلى أندرلخت كمدرب في الصيف الماضي، وقد أجرى محادثات من قبل مع فريق الدوري الإنجليزي من أجل العودة، لكنه قرر البقاء في الفريق البلجيكي.

ميلان يراقب نجم سلتيك أجير

أشارت كالتشيو ميركاتو إلى أن ميلان يرى في كريستوفر أجير هدفاً لتدعيم الدفاع في سوق الانتقالات.

يبحث الروسونيري عن شريك مناسب لأليسيو رومانيولي ويرى نجم سلتيك كخيار جيد، لكنه يواجه منافسة من ليستر سيتي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

باريس سان جيرمان يتحرك لميلينكوفيتش سافيتش

قدم باريس سان جيرمان عرضًا بقيمة 60 مليون يورو لضم نجم لاتسيو سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش مع بداية سوق الانتقالات.

وتشير Le 10 Sport إلى أن الفريق الفرنسي قدم عرضًا بالفعل لصاحب الـ25 عامًا، ولكن من المتوقع أن يرفض نسور العاصمة الإيطالية العرض لأنه يقل عن المطلوب بحوالي 10 ملايين يورو.

باريس سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع الإنتر بشأن إيكاردي

توصل باريس سان جيرمان وإنتر إلى اتفاق بشأن انتقال ماورو إيكاردي، حسبما ذكرت سكاي سبورت الإيطالية.

سيدفع بطل الدوري الفرنسي 50 مليون يورو بالإضافة إلى 7 مليون يورو كمكافآت للمهاجم الأرجنتيني الذي سجل 20 هدفًا في 31 مباراة منذ انضمامه على سبيل الإعارة العام الماضي.

وافق إيكاردي بالفعل على الشروط الشخصية مع باريس سان جيرمان ، وهو ما يعني أنه لا يتبقى إلا الإعلان عن الصفقة.