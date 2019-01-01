أخبار الانتقالات: ليفربول يقطع إعارة مدافعه، وإبراهيموفيتش يعود لميلان

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2019، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة و ريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد و ميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

نجم ريال مدريد السابق وبطل إفريقيا ولاعبون متاحون مجاناً في انتقالات يناير

مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 27 ديسمبر 2019.

جيرارد ينفي اهتمامه بالتعاقد مع جيرو

نفى ستيفن جيرارد الأخبار التي ربطت فريقه رينجرز بالتعاقد مع الفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم تشيلسي الإنجليزي، خاصًة وأن لاعب أرسنال السابق يعاني من تجاهل تام من فرانك لامبارد، ومن المتوقع رحيله في أقرب فرصة ممكنة.

عند توجيه السؤال لجيرارد عقب مباريات البوكسينج داي، صّرح جيرارد وقال: لقد ارتبطنا بالعديد من اللاعبين الجيدين ولكنني لا أعلم شيئًا عن أخبار جيرو، إذا كان هناك شخص يعلم أي شئ عن تلك الأخبار امنحوه رقم هاتفي، جيرو لاعب جيد للغاية.

كانت صحيفة ليكيب قد أشارت في وقت سابق بإن رينجرز مهتم بالتعاقد مع جيرو في سوق الانتقالات الشتوية، من أجل مواصلة المنافسة على الدوري والدوري الأوروبي، خاصًة بعد خسارة نهائي الكأس أمام سيلتك بسب إهدار الكثير من الفرص السهلة أمام المرمى.

تقارير: تشاكا يقترب من العودة للدوري الألماني

يبدو أن أيام السويسري تشاكا في أرسنال باتت معدودة، بعد المشكلة التي نشبت بين اللاعب وجمهور الفريقين منذ فترة، بعد أن أبدى استيائه بقوة من صافرات الاستهجان ضده، لينفعل بشدة ويغادر أرض الملعب غاضبًا بقوة.

أشارت بعض التقارير الصحفية بأن وكيل أعمال تشاكا يعمل على إعادة موكله إلى الدوري الألماني مرة أخرى، وسط اهتمام كبير من هيرتا برلين الذي يبحث عن ضم لاعب وسط في يناير.

يُذكر أن أرتيتا كان قد أبدى إعجابه بالسويسري تشاكا، وكشف أنه كان يسعى للتعاقد معه وضمه لفريق مانشستر سيتي، ولكن بحسب مصادر سكاي سبورتس فإن المفاوضات بدأت بين الناديين من قبل تعيين أرتيتا، فهل يساعد وصول المدرب الإسباني على الإبقاء على تشاكا؟

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أنشيلوتي يستبعد ضم مهاجم جديد في يناير

أعلن إيفرتون منذ أيام قليلة عن تعاقده مع الإيطالي أنشيلوتي لتدريب الفريق، ومع اقتراب سوق الانتقالات الشتوية، تم سؤال مدرب نابولي السابق عن خططه مع التوفيز في الشهر القادم.

نفى أنشيلوتي بأن فريقه سيبحث عن ضم مهاجم جديد في الميركاتو وصّرح قائلًا: لم نتحدث عن ذلك مطلقًا، ولكنني لن أطالب بالتعاقد مع مهاجم لأننا نملك مهاجمين رائعين، ولن نركز على الانتقالات حتى يوم 5 يناير المقبل، بسبب ضغط المباريات في تلك الفترة.

يُذكر أن إيفرتون لديه بعض المهاجمين المهمشين تمامًا مثل التركي توسن والذي كان هدافًا لبشكتاش التركي قبل مجيئه، وكذلك نفس الحال بالنسبة لعمر نياسي الذي كان من هدافي الدوري الروسي قبل مجيئه للدوري الإنجليزي الممتاز.

إبراهيموفيتش يوافق على العودة لميلان مجددًا

اقترب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش من العودة مجددًا إلى صفوف ميلان، بعد انتهاء عقده مع لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، في مهمة عاجلة من أجل إنقاذ فريقه السابق.

أكد الصحفي دي مارزيو أن إبراهيموفيتش أعطى موافقته لميلان على العرض الذي تقدم به الروسونيري وهو عبارة عن إعارة لمدة 6 شهور، مع خيار بالتمديد لعام إضافي بحسب مستواه مع الفريق.

كانت الصحف قد ربطت إيفرتون بالتعاقد مع إبراهيموفيتش وعودته للدوري الإنجليزي مجددًا بمجرد تعاقد التوفيز مع أنشيلوتي، ولكن السلطان السويدي بات قاب قوسين أو أدنى من العودة لميلان مرة أخرى.

ليفربول يتفق مع شتوتجارت على قطع إعارة فيليبس

أعلن ليفربول عن توصله رسميًا إلى إتفاق مع شتوتجارت الألماني لقطع إعارة مدافعه ناثانيل فيليبس، على أن يكون اللاعب متاحًا لمباراة كأس الاتحاد الإنجليزي ضد إيفرتون.

كان فيليبس قد تمت إعارته حتى نهاية الموسم، ولكن أبطال الإنجليزي قرروا استغلال العطلة الشتوية في الدوري الألماني، من أجل قطع إعارته مؤقتًا، على أن يعود لهم مرة أخرى قبل نهاية الشهر.

يُذكر أن ليفربول يعاني من إصابة كلا من ماتيب ولوفرين، ومع ضغط المباريات في الوقت الحالي، قرر الريدز استعادة خدمات فيليبس مؤقتًا بعد أن شارك اللاعب في التحضيرات قبل بداية الموسم الحالي.