"رونالدو وافق على الانتقال إلى ميلان"

المدير الرياضي السابق لميلان يفجر مفاجأة حول كواليس صفقة انتقال رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس

قال ماسيمليانو ميرابيلي المدير الرياضي السابق لميلان إن كرستيانو رونالدو قد وافق على الانتقال إلى الروسونيري قبل انتقاله إلى يوفنتوس.

وكان كرستيانو رونالدو قد أعلن رحيله عن ريال مدريد بعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، قبل حوالي شهرين ونصف من إعلان انتقاله رسميًا إلى يوفنتوس.

وحسب ما أُعلن من قبل، فإن رونالدو لم يكن قد اتخذ قراره حول الوجهة المقبلة في الوقت الذي قرر فيه الرحيل عن صفوف الفريق الملكي.

ووفقًا لتصريحات أدلى بها ماسيمليانو ميرابيلي المدير الرياضي السابق لميلان أكثر من مرة من قبل، فإن رونالدو قد وافق على الانتقال إلى الروسونيري قبل أسابيع من ذهابه إلى يوفنتوس.

وأضاف ميرابيلي تفاصيل جديدة هذه المرة رغم أن الرجل قد صرح بهذا من قبل، حيث أكد أن رونالدو أبدى الموافقة ولكن الصفقة لم تتم في النهاية بسبب رفض الملاك السابقين.

وأضاف: "لقد جلسنا مع خورخي مينديز في البداية وأبلغنا بموافقة رونالدو المبدئية واستعداده لمناقشة التفاصيل الخاصة بمستقبله"

وتابع: "كنا نخطط في هذا الوقت لخطوة أخرى إلى الأمام، وهي التعاقد مع المدير الفني الحالي لإنتر والسابق ليوفنتوس أنطونيو كونتي"

وأردف في تصريحاته لسبورتاليتا: "كنا نعلم أن رونالدو يواجه مشاكل مع ريال مدريد ولذلك تحركنا وحاولنا فعل كل شيء، ولكن الملاك الصينيين بوقف الصفقة"

وأكد: "لقد كنت فخورًا باختياري حينما قررنا أن نعطي جينارو جاتوزو فرصة الإشراف على ميلان، وذلك بسبب احترافه وحبه للنادي"

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يذكر أن ميلان قد أقال جاتوزو بنهاية الموسم الماضي، وتعاقد مع جيامباولو المدرب السابق لسامبدوريا، قبل أن يقيله ويستقر في الوقت الحالي على ستيفانو بيولي.