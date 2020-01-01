أخبار الانتقالات: نوير لن يرحل عن البايرن وباركلي إلى وست هام

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الجمعه 17 يناير 2020، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة و ريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد و ميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

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مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 13 يناير 2020.

أخبار انتقالات اليوم الإثنين 13 يناير 2020:

وست هام يرغب في التعاقد مع باركلي

أفادت بعض الصحف الإنجليزية أن نادي وست هام يونايتد يرغب في التعاقد خلال فترة سوق الانتقالات الشتوية مع نجم نادي تشيلسي باركلي .

النجم الإنجليزي خرج من حسابات المدير الفني لامبارد فقد وضعه على قائمة البيع خلال الميركاتو الصيفي

بايرن ميونخ لن يستغنى عن مانويل نوير

ظهرت بعض الشائعات التي تفيد انتقال مانويل نوير إلى نادي يوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي القادم على خلفية تعاقد الفريق البافاري مع نوبل حارس نادي شالكة .

صحيفة " فرانس فوتبول " صاحبة الخبر أشارت أن هناك مفاوضات بين الطرفين: لكن في المقابل أكد المدير الرياضي للبايرن حميديتش أن الفريق لا يفكر في بيع أفضل حارس في العالم

أرسنال وتوتنهام يتنافسان على أكي

يتنافس الغريمان أرسنال وتوتنهام على نجم دفاع نادي بورنموث الهولندي جونثان أكي الذي قدم العديد من المباريات الرائعه رفقة فريقه منذ الموسم الماضي .

أكي واحد من المدافعين أصحاب المستوى الثابت، ويسعى كل من أرتيتا ومورينيو لتعزيز خطوط الدفاع لديهم بسبب الثغرات الكبيرة وهبوط مستوى معظم اللاعبين .

سيبايوس ضمن تخطيطات أرسنال

يُفكر مسئولي نادي أرسنال في كيفية إبقاء اللاعب الإسباني داني سيبايوس خلال المواسم المُقبلة بعد المستوى الجيد الذي قدمه مع الفريق .

أرتيتا لم يُعطي القرار النهائي لكن هناك مفاوضات بين الأطراف لإقناع نادي ريال مدريد بالتخلي عن اللاعب .

تياجو ألكانتارا يُفكر في الرحيل عن بايرن ميونخ

بدأ النجم الإسباني تياجو ألكانتارا التفكير في إنهاء رحلته الجيدة في و خلال الميركاتو الصيفي القادم بعدما قضى 7 مواسم كامله في الفريق

وقد تسرب إلى لاعب برشلونة السابق هذا الشعور بعدما بدأ المدير الفني هانس فليك عدم إشراكه في المباريات وفضل عليه جورتسيكا وكيميتش .

آشلي يونج يخرج من حسابات سولشار

خرج النجم الإنجليزي آشلي يونج من حسابات المدير الفني النرويجي سولشار خلال المباراة القادمة التي ستجمع مانشستر يونايتد مع ولفرهامبتون .

وجاء خروج يونج بسبب إتمام تعاقده مع نادي الإنتر في انتظار الإعلان الرسمي خلال الفترة المُقبلة .