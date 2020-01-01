ماكسي لوبيز: رفضت الدوري الإنجليزي من أجل ميلان

لم أستطع رفض حلم الطفولة..

كشف ماكسي لوبيز، لاعب كروتوني، أنه رفض الانضمام إلى أحد فرق الدوري الإنجليزي في سبيل الانضمام إلى ميلان عام 2012.

وكان لوبيز قد برز مع كاتانيا حينها مما جعله محط الأنظار، وخلال يناير 2012 تحصل ميلان على خدماته على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

لوبيز في تصريحات للصحافة قال "كنت ذاهبًا إلى إنجلترا عندما أبلغوني برغبة ميلان في التعاقد معي. لقد كان ميلان هو فريقي المفضّل منذ الطفولة، لذا قررت البقاء في إيطاليا.".

كما أضاف "لقد وقعت على العقد معهم، ثم طلبت مني الشركة الانتظار لأنهم أرادوا أن يتعاقدوا مع مهاجم آخر معي.".

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وأتم "في النهاية لم يتمكنوا من التعاقد مع أحد، وحينها لم أتمكن من الذهاب إلى إنجلترا أو العودة لكاتانيا، انتظرت لبضعة أيام ثم تم تسجيل عقدي في الاتحاد الإيطالي.".

صاحب الـ35 عامًا امتلك مسيرة مقبولة مع الروسونيري، حيث سجل هدفين خلال وصنع آخرين خلال الستة أشهر بالقميص الأحمر.

الجدير بالذكر أن لوبيز لديه مسيرة طويلة في عالم كرة القدم، فلعب في ريفر بليت وبرشلونة وسامبدوريا وأودينيزي إلى جانب الميلان.