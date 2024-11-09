أخبار الاتحاد اليوم | موقف لا يُنسى من رايكوفيتش .. ورودري يرد على رفض بنزيما فوزه بالكرة الذهبية!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم السبت 9 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم السبت 9 نوفمبر 2024.

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موقف رائع من رايكوفيتش .. تضحية الصربي للانتقال إلى الاتحاد

كشف الإعلامي الرياضي محمد البكيري، عن كواليس انتقال الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش، إلى صفوف الاتحاد، في موسم الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من ريال مايوركا الإسباني، بعقد لمدة 4 مواسم.

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وقال البكيري، عبر حسابه على منصة (سناب شات)، إن المفاوضات انقطعت بين الاتحاد ورايكوفيتش، إبان تواجده في ريال مايوركا، وكادت الصفقة أن تفشل، إلا أن الحارس الصربي تواصل مع المفاوضين، وسألهم بشأن توقف الصفقة، فتم إبلاغه بأن المشكلة تعود إلى مبالغ إدارة النادي الإسباني في سعر الصفقة.

وأضاف "رايكوفيتش أخبر مسؤولي الاتحاد بأنه متنازل عن مبلغ يتراوح بين 1-2 مليون يورو من حصته، من أجل تخفيف العبء على عملاق جدة، وإنهاء الصفقة، كما أن الحارس قرر التواجد في معسكر الاتحاد، قبل انتهاء إجراءات الصفقة، والجميع فوجئ به، ما يؤكد أنه حارس عظيم، وقرر التضحية من أجل القدوم إلى العميد".

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المزيد من التفاصيل تخرج مع مرور الأيام، عن جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2024، والتي حصل عليها رودري نجم مانشستر سيتي على حساب فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد.

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