رودري: هذا سر فوزي بالكرة الذهبية وأرفض التصرف مثل ريال مدريد

يرى أنه من الجيد عليك أن تعرف كيف تخسر أيضًا!

أكد لاعب الوسط الإسباني رودري، أنه كان يتمنى رؤية ريال مدريد، خلال حفل الكرة الذهبية الذي شهد تتويجه بالجائزة كأفضل لاعب في العالم لعام 2024.

حصول لاعب مانشستر سيتي على الكرة الذهبية أثار ضجة واسعة في أوروبا، وسط مزاعم بأن فينيسيوس جونيور تعرض للظلم، وأنه كان الأحق بالتتويج بها، وهو الأمر الذي دفع ريال مدريد لمقاطعة الحفل الذي أقيم الشهر الماضي في العاصمة الفرنسية باريس.

ومن جانبه قال رودري في مقابلة مع مجلة "فرانس فوتبول" المُنظمة للجائزة:"لقد كان من الرائع بالفعل أن أكون في القائمة السابقة، وأن أحتل المركز الخامس، لقد كان حفلي الأول واعتقدت أنه قد يكون الوحيد".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"يمكنك القول إنه كان الموسم الكامل في مسيرتي، لأنني أعرف ما الذي تطلبه الأمر بالنسبة لي للوصول إلى هذا المستوى، حاولت أن ألعب بنفس الوتيرة مع تأثير أكبر في الثلث الأخير، وخسرت مباراة واحدة فقط، بعدها فزت باليورو مع إسبانيا وتوجت بلقب أفضل لاعب في المسابقة".

وعن مخاوفه من خسارة الجائزة:"لا، لم أشعر بأي خوف من خسارتها، الجائزة الفردية هي دائمًا مكسب ومكافأة، ولكن لا يمكنك أن تشعر بالحزن لعدم فوزك بها، لأنه ليس قرارك، بل نتيجة تصويت، من الطبيعة البشرية أن أطلب التقدير في العمل، ولكنه يأتي من نفسي أولًا قبل كل شيء".

وعن إمكانية غيابه في حالة فوز فينيسيوس بالجائزة:"لا، عندما يتم الاعتراف بقيمتك على مستوى عالٍ جدًا سواء فزت أم لا، فمن الجيد أن تأتي، على سبيل المثال، في العام الماضي كان إرلينج هالاند في وضع يسمح له بالفوز أكثر مني بكثير، ومع ذلك كنت أدعمه طول الوقت، من المهم أن تعرف كيف تفوز وكيف تخسر أيضًا، مع إصابتي الطويلة وإعادة التأهيل، كان هذا الحدث بمثابة نسمة من الهواء النقي بالنسبة لي، لذلك قررت المجيء للاستمتاع بهذه الأمسية الرائعة".

غياب ريال مدريد عن الحفل:"ماذا تريد مني أن أقول؟ هل كنت أفضل أن يكون الجميع حاضرًا؟ بالطبع، الثاني والثالث والرابع وما إلى ذلك تغيبوا عن الحفل، وهذا ما لا تريد رؤيته، من الأفضل حضور أفضل اللاعبين في الكوكب خلال هذه الليلة، يجب أن أحترم قرار الجميع، ولكني لم أكن لأتصرف بهذه الطريقة".

جدير بالذكر أن رودري يعاني حاليًا من إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، ومن المقرر غيابه عن مانشستر سيتي حتى نهاية الموسم، مما يمثل ضربة قوية للمدرب بيب جوارديولا وفريقه.