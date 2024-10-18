أخبار الاتحاد اليوم | لوران بلان يتجاهل مانشيني .. وتصريح رسمي يبرئ الاستقطاب من فشل صفقة محمد صلاح!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024.
اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي
متجاهلًا شكوى مانشيني .. لوران بلان يعترف بأزمة الاتحاد الدفاعية ويكشف سر المعاناة أمام الهلال
اعترف لوران بلان المدير الفني للاتحاد بأزمة الفريق الدفاعية، وذلك خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة القادسية، التي وصفها بالصعبة، في الجولة القادمة من دوري روشن السعودي.
السعودية تكشف .. كواليس فشل انتقال محمد صلاح للهلال والاتحاد وشرط التعاقد معه في 2025
كشف النيجيري مايكل إيمينالو، المدير الرياضي للدوري السعودي للمحترفين، عن سر "فشل" التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي.
ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
ينتظر جمهور كرة القدم العربية والسعودية بشغف، بل ودون مبالغة، الكرة العالمية كلها، انطلاق مسابقة دوري روشن السعودي 2024-2025 بعد أن أصبحت الكرة السعودية من بين وجهات التشجيع الأبرز في العالم.
المباراة التالية
إيمينالو يعترف: ساديو ماني لم يكن سعيدًا مع النصر .. وهذه حقيقة طلبه الرحيل!
كشف النيجيري مايكل إيمينالو، المدير الرياضي للدوري السعودي للمحترفين، عن كواليس حوار السنغالي ساديو ماني، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، "معه" بعد نهاية الموسم الرياضي الماضي 2023-2024.
"لماذا قمت بقص صورة زميلك السعودي؟" .. كريم بنزيما يُثير الجدل بين جماهير الاتحاد!
أثار النجم الفرنسي كريم بنزيما قائد الاتحاد الجدل، وذلك قبل ساعات قليلة من مباراة فريقه ضد القادسية، بعدما قام بتجاهل أحد زملائه المحليين بالفريق.
ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والقادسية في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والقادسية في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
موعد مباراة الاتحاد والقادسية في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد القادسية في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.