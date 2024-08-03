أخبار الاتحاد اليوم | مشعبي يكشف أزمة اللاعبين .. ورابطة عنق تقرب جاياردو من ناديه الجديد!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الثالث من أغسطس 2024.
"قد تؤجل قرارًا رسميًا إلى العام المُقبل" .. الرزيحان يكشف عن أزمة كبرى تنتظر أندية دوري روشن!
وجه الإعلامي الرياضي بندر الرزيحان، تحذيرًا للجهات المسؤولة، من ظهور أزمة كبرى تواجه أندية دوري روشن السعودي، تتعلق بإنهاء تعاقدات اللاعبين، بناءً على قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، بتقليص عدد قوائم الأندية في الموسم المُقبل، من 30 إلى 25 لاعبًا.
"سعود عبد الحميد يكرر ما فعله مع الاتحاد" .. رسالة تحذير إلى جماهير الهلال!
عاد سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، للظهور على رأس أحاديث الأوساط الرياضية السعودية، خلال الساعات الماضية، في ظل وجود تضارب في الأقاويل حول مستقبل اللاعب مع الأزرق، في ظل تبقي عام في عقده مع الزعيم.
رسالة إلى الاتحاد؟ جروهي يستعرض إنجازه التاريخي في الدوري السعودي
لا يزال الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى الخلود، يتذكر إنجازاته الرائعة مع ناديه السابق اتحاد جدة.
رابطة عنقه الشهيرة تكفي .. ريفر بليت يجهز حفل تقديم تاريخي لمارسيلو جاياردو
يستعد نادي ريفر بليت الأرجنتيني، لتقديم مدربه الجديد، مارسيلو جاياردو، الذي يعود إلى بيته القديم بعد رحلة غير موفقة مع فريق الاتحاد السعودي.
المباراة التالية
الاتحاد يسد ثغرة حراسة المرمى دون التعرض لـ"قلب جوارديولا"!
ساعات قليلة، ويعلن نادي الاتحاد السعودي عن حسم صفقة مهمة، كانت مصدر قلق كبير للجماهير قبل انطلاق الموسم الجديد 2024-2025.
مفاجأة | الاتحاد يتعاقد مع 3 أجانب "دفعة واحدة".. وينقلهم إلى هذا الفريق!
تعاقد نادي الاتحاد السعودي، مع 3 لاعبين أجانب "دفعة واحدة"؛ ولكنهم لن يشاركوا مع الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.
"أزمة الأغلبية في معسكر الاتحاد ومواصفات الصفقة الجديدة" .. لؤي مشعبي يفتح قلبه للجماهير برسالة محفزة!
وجه لؤي مشعبي، رئيس شركة الاتحاد غير الربحية، رسالة شافية للجماهير الاتحادية، حول معسكر العميد واستعدادات الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الجديد (2024-2025).
ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وريال بيتيس الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
ومن المنتظر أن يلعب النمور، أمام ريال بيتيس الإسباني في رابع التجارب الودية على ملعب بينيتو فيامارين، بعد الهزيمة من إلتشي وإشبيلية وفارينزي.