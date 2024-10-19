أخبار الاتحاد اليوم | لؤي مشعبي يقلق الجماهير .. ومدرب بيرشكوت يتغنى بليلة مروان الصحفي التاريخية!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم السبت 19 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم السبت 19 أكتوبر 2024.

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صورة لؤي مشعبي تقلق جماهير الاتحاد

أثار لؤي مشعبي، رئيس مؤسسة الاتحاد غير الربحية، قلق الجماهير، قبل مواجهة القادسية، في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، والتي تشهد مراسم ليلة الوفاء لكل من ساهم في تاريخ النادي العريق.

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ونشر مشعبي صورة عبر حسابه على منصة (إكس)، ملمحًا بمعاناته من عارض صحي قبل مباراة القادسية، حيث قال في رسالته "الحمد لله.. شكرًا لدعائكم، الليلة موعدنا".

وتقام مباراة الاتحاد والقادسية، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، مساء اليوم، حيث يحتل العميد، المركز الثالث في جدول دوري روشن، برصيد 15 نقطة، بفارق نقطتين عن النصر الذي صعد للوصافة، بفوزه على الشباب في الديربي (2-1)، بينما يأتي القادسية في المركز السابع، برصيد 10 نقاط.

وجهت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، توضيحًا بشأن تصريحات النيجيري مايكل إيمينالو، الرئيس التنفيذي لكرة القدم في الدوري، والتي أثارت ضجة كبرى خلال الساعات الماضية، بسبب الحديث بشأن "التنافسية" مع الهلال.

تلقى مروان الصحفي، لاعب منتخب السعودية والمحترف بصفوف فريق بيرشكوت البلجيكي، إشادة واسعة من الهولندي ديرك كاوت المدير الفني للفريق، بعد تألقه مؤخرًا برفقة مواطنه فيصل الغامدي.

حصد مروان الصحفي، لاعب منتخب السعودية والمحترف بصفوف بيرشكوت البلجيكي، على نصيب الأسد من هتافات جماهير فريقه بعد ظهوره الاستثنائي خلال مباراة أندرلخت.

حقًا إنها ليلة لا تنسى، قدم فيها ثنائي الاتحاد المُعار لصفوف بيرشكوت، مروان الصحفي وفيصل الغامدي، لوحة فنية رائعة أمام أندرلخت، ليقودا فريقهما للانتصار الأول هذا الموسم، وعلى حساب من؟ البطل التاريخي للمسابقة بـ34 لقبًا.

منذ فترة طويلة.. الجميع يسمع عن إمكانية "استضافة" المملكة العربية السعودية، لبعض مباريات الدوري الإسباني، على أراضيها؛ خاصة في ظل التعاون الرياضي المتزايد بين البلدين.

GOAL

تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي.

انطلق الدوري السعودي 2024-2025 يوم 22 أغسطس 2024 وبدأت المنافسات المرتقبة على مستوى العالم بين كبار الأندية السعودية.