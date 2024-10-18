الانتصار الأول لبيرشكوت جاء بأقدام مروان الصحفي..

حقًا إنها ليلة لا تنسى، قدم فيها ثنائي الاتحاد المُعار لصفوف بيرشكوت، مروان الصحفي وفيصل الغامدي، لوحة فنية رائعة أمام أندرلخت، ليقودا فريقهما للانتصار الأول هذا الموسم، وعلى حساب من؟ البطل التاريخي للمسابقة بـ34 لقبًا.

وحقق بيرشكوت فوزًا على أندرلخت بنتيجة (2-1)، ووقع مروان الصحفي على ثنائية فريقه في الدقيقتين 30 و70 من عمر المباراة، التي أقيمت على الملعب الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري البلجيكي.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء مروان الصحفي وفيصل الغامدي، في مباراة بيرشكوت وأندرلخت..

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أول سعودي في التاريخ

واستطاع مروان الصحفي، أن يصبح أول لاعب سعودي يسجل أكثر من هدف في مباراة واحدة، في تاريخ الملاعب الأوروبية، بعدما وقع على هدفين في مرمى أندرلخت، كما افتتح مشواره التهديفي في المسابقة.

ويكفي عزيزي القارئ أن تشاهد طريقة إحراز الهدفين، لتجد نفسك أمام لوحة فنية رائعة، قدم فيها الصحفي أداء فرديًا مميزًا، سواءً في الهدف الأول الذي شهد استلام اللاعب للكرة، وتسديد أرضية زاحفة فاجأت شباك الحارس كولين كوسيمانس، ثم محاولة فردية بانطلاقة رائعة نحو المرمى، ثم قطع الكرة منه، قبل أن يعيدها أنطوان كولاسين، إلى نجم الاتحاد المعار، ليوقع على الهدف الثاني.

ولم يسبق لأي لاعب سعودي أن سجل هدفين في مباراة أوروبية واحدة، في ظل تواجد عبد الملك الجابر مع فريق زيلنتشار البوسني، وإحرازه هدفين هذا الموسم، ولكن من مباراتين مختلفين.

وبخلاف هدفيه في مرمى أندرلخت، فإن مروان الصحفي، استطاع أن يقدم تمريرة مفتاحية، وسدد كرتين على المرمى، وواحدة خارجها، كما قدم كرة طويلة ناجحة من أصل محاولتين، فيما فقد الكرة 10 مرات، ونجح في الالتحام مع المنافسين مرة واحدة من أصل 5 محاولات.

الغامدي ينقذ فريقه

وقدم فيصل الغامدي، محور بيرشكوت، أداء جيدًا أمام أندرلخت، على مدار 76 دقيقة شارك فيها، قبل أن يغادر ملعب المباراة، ليشارك المصري عمر فايد، بديلًا له.

ونجح الغامدي في لمس الكرة 38 مرة، فيما بلغت دقة تمريراته 84%، بعدما قدم 27 تمريرة صحيحة، فضلًا عن تمريرتين طويلتين ناجحتين من أصل 3 محاولات، كما نجح في قطع تسديدة، واستخلاص الكرة مرتين.

وعلى المستوى الهجومي، فإن فيصل الغامدي حاول تهديد مرمى أندرلخت في الدقيقة 58، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، إلا أنها لم تجد طريقها نحو الشباك.