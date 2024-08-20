أخبار الاتحاد اليوم | غضب من مواعيد كأس الملك، وحسين عبد الغني يسخر من بنزيما ويُبرئ حمدالله

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 20 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 20 أغسطس 2024.

مروان الصحفي وفيصل الغامدي سافرا إلى بلجيكا بالفعل

الاتفاق تم لكن ما هي صيغة الصفقة؟

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاتحاد الأكثر نشاطًا هذا الصيف في سوق الانتقالات

هل عبثت رابطة الدوري السعودي بالاتحاد بالتعاون مع المهاجم الفرنسي؟

حُسم الجدل بشكل رسمي..

حدث هذا رغم أنه أحد أهم لاعبي العميد!

السعودية تعيش طفرة هائلة في القطاع الرياضي..

ماذا قال الأسطورة حسين عبدالغني؟!..

البداية من يوم 22 من سبتمبر المقبل..

رونالدو في مرمى الانتقادات بعد رباعية السوبر..

أزمة تواجه الأندية قبل انطلاق دوري روشن..