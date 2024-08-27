أخبار الاتحاد اليوم | خلاف يؤجل انضمام مدافع برشلونة، ولوران بلان يرفض بقاء اللاعب الجديد

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 27 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 27 أغسطس 2024.

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