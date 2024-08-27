عرض جديد من العميد .. خلاف حول صيغة الصفقة ومدة العقد يُعيق انتقال مدافع برشلونة للاتحاد

الفريق السعودي يسعى لحسم الصفقة

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن خلاف بين برشلونة والاتحاد حول صيغة الصفقة ومدة العقد يُعيق انتقال مدافع الأول، إينيجو مارتينيز، للثاني.

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الإعلامي محمد البكيري كان قد أعلن مساء أمس أن مارتينيز أصبح مدافعًا اتحاديًا، لكن الصحيفة الشهيرة أوضحت أن الاتفاق لم يتم بعد، مشيرة إلى أن الاتحاد قدم عرضًا جديدًا بضم اللاعب بالإعارة لمدة موسم واحد مع إمكانية التجديد لآخر.

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وأفادت أن صاحب الـ33 عامًا، وعبر ناديه، طلب من الفريق السعودي شراء عقده وضمه بانتقال نهائي وليس بالإعارة، كما طلب أن يُوقع على عقد يمتد لموسمين مع إمكانية التجديد لموسم ثالث.

الاتحاد مازال ينتظر رد البارسا على عرضه الجديد لاستعارة اللاعب ومن المتوقع أن يصل الطرفان لحل حول الأمر قبل غلق سوق الانتقالات في الثاني من سبتمبر القادم.

يُشار إلى أن مارتينيز انضم للبارسا صيف 2023 ويرتبط مع النادي بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري.