أخبار الاتحاد اليوم | رد جيسوس على بلان، وكومان يُقلل مجددًا من بيرجفاين والدوري السعودي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 17 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 17 سبتمبر 2024.

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قصة غريبة من الملاعب السعودية

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