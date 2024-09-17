أخبار الاتحاد اليوم | رد جيسوس على بلان، وكومان يُقلل مجددًا من بيرجفاين والدوري السعودي

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 17 سبتمبر 2024.
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قصة غريبة من الملاعب السعودية
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