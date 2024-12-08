أخبار الاتحاد اليوم | رسالة فين ديزل للاعبين بعد الفوز على النصر، وتفاصيل المباراتين الوديتين في فترة التوقف

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 8 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 8 ديسمبر 2024.

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الاتحاد يخوض مباراتين وديتين في دبي وصلالة

أعلن الاتحاد برنامج معسكره التدريبي خلال فترة توقف دوري روشن السعودي بسبب خوض المنتخب الوطني بطولة كأس الخليج 26 في الكويت.

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وأوضح النادي في بيان رسمي نشره على منصة إكس أن الفريق سيخوض مباراتين وديتين، الأولى أمام الخليج الإماراتي يوم 18 ديسمبر والثانية أمام النصر العماني في صلالة يوم 20 ديسمبر، على أن يبدأ المعسكر يوم 13 من الشهر الجاري.

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