أخبار الاتحاد اليوم | الهلال يفسد صفقة كاراسكو ورحيل بطل معركة فارينزي!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024.
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بطريقة عفوية .. لؤي مشعبي للاعبي الاتحاد: جماهيرنا لا تثق بنا!
وجه لؤي مشعبي، رئيس شركة نادي الاتحاد المكلّف، رسالة إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تحفيزهم على تقديم الأفضل، بعد تحقيق الريمونتادا على التعاون، في مباراة الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.
"الهلال أفشل صفقة انتقاله للاتحاد" .. كاراسكو يُحاصر الشباب بخيارين أحلاهما مر!
حاصر يانيك كاراسكو فريقه الشباب بخيارين أحلاهما مر بشأن مستقبله مع الفريق، وذلك قبل ساعات قليلة من غلق سوق الانتقالات في دوري روشن السعودي.
لا تلوموا الشامتين ولكن! .. صيف السعودية 2024 بين أصحاب النظرة الضيقة وأفراح لن تطول
"انظروا هم في طريقهم إلى الهاوية كما الدوري الصيني" هذا هو لسان حال بعض الأوروبيين بينما يتابعون تحركات الأندية السعودية خلال الميركاتو الصيفي الجاري في ظل الهدوء الذي سيطر على الوضع بشكل كبير، خاصةً وأن الميركاتو الشتوي مر أكثر هدوءًا؛ هذا هو حلمهم وما يطمحون له، لإثبات وجهة نظرهم "لا يمكن أن ينافس دورياتنا أحد، كل من حاولوا هلكوا!"..
"العقوبات في انتظارهم" .. الشباب يهدد الاتحاد بعدم التفاوض مع كاراسكو مجددًا
وجهت إدارة الشباب تحذيرًا شديد اللهجة إلى الاتحاد، بسبب النجم البلجيكي يانيك كاراسكو، وذلك بعد أن أكدت بعض التقارير على أن صفقة انتقاله إلى العميد قد انهارت.
"يجب أن يحاسبوا" .. صفقة كانسيلو وأزمة السماسرة تضع برنامج الاستقطاب في مأزق!
وجه الإعلامي الرياضي فيصل الجفن، طلبًا بمحاسبة المسؤولين عن برنامج الاستقطاب، متهمًا إياهم بصنع حالة من الاحتقان والتعصب على كافة جماهير أندية دوري روشن السعودي.
بطل معركة فارينزي .. فرحة الشمراني يغادر الاتحاد بعد تجديد عقده!
اتخذ نادي الاتحاد برئاسة لؤي مشعبي قرارًا بشأن لاعبه فرحة الشمراني، وذلك بعد توتر العلاقة بينه وبين الجهاز الفني بقيادة الفرنسي لوران بلان مؤخرًا، بعد واقعة اشتباكات مواجهة فارينزي البرتغالي.