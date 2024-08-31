"العقوبات في انتظارهم" .. الشباب يهدد الاتحاد بعدم التفاوض مع كاراسكو مجددًا

صفقة انتقال كاراسكو إلى الاتحاد تزداد تعقيدًا!

وجهت إدارة الشباب تحذيرًا شديد اللهجة إلى الاتحاد، بسبب النجم البلجيكي يانيك كاراسكو، وذلك بعد أن أكدت بعض التقارير على أن صفقة انتقاله إلى العميد قد انهارت.

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وكان الإعلامي سعود الصرامي قد أكد عبر برنامج "MBC في أسبوع" قد أكد على أن صفقة انتقال كاراسكو للاتحاد كانت تسير في طريقها الصحيح، ولكن تصريح لؤي مشعبي رئيس العميد عنها تسبب في تعطلها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكد الإعلامي عماد الصائغ عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، على أن إدارة الشباب أبلغت نظيرتها بالاتحاد، بعدم التحدث مع البلجيكي يانيك كاراسكو، لأن هذا يعتبر مخالفًا للقوانين.

وأضاف الصائغ: "الشباب أبلغ الاتحاد بأن الضغط على كاراسكو سيجعل الإدارة مضطرة لرفع قضية على الاتحاد، تُطالب بموجبها بمنع النادي من التسجيل لفترتين على الأقل".

واختتم الإعلامي تغريدته قائلًا: "قرار عدم رغبة بيع كاراسكو هو قرار نهائي من اليوم الأول من إشعارها".