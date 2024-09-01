"الهلال أفشل صفقة انتقاله للاتحاد" .. كاراسكو يُحاصر الشباب بخيارين أحلاهما مر!

اللاعب بطل حالة كبيرة من الجدل في كرة القدم السعودية

حاصر يانيك كاراسكو فريقه الشباب بخيارين أحلاهما مر بشأن مستقبله مع الفريق، وذلك قبل ساعات قليلة من غلق سوق الانتقالات في دوري روشن السعودي.

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الجناح البلجيكي كان في طريقه إلى الاتحاد قبل أن تتوقف الصفقة فجأة ويخرج خطاب من الشباب إلى النادي الجداوي يُحذره خلاله من الحديث مع اللاعب ويُهدده باللجوء إلى الجهات المختصة، وقد أعادت بعض المصادر ذلك الفشل إلى تصريح رئيس العميد، لوي مشعبي، حول حسم الصفقة والحصول على توقيع اللاعب.



الموضوع يُستكمل بالأسفل

الناقد الرياضي عبد الله فلاتة، خلال حديثه في برنامج "أكشن مع وليد"، نفى تمامًا أن يكون فشل انتقال كاراسكو للاتحاد بسبب رئيسه، مشيرًا إلى أن الهلال، بطريقة غير مباشرة، هو من أفشل تلك الصفقة، حيث أكد أن حصول الشباب على مبلغ مالي كبير مقابل بيع عقد متعب الجربي جعله يتراجع عن التفريط بجناح أتلتيكو مدريد السابق.



برنامج رياضة سكوب كشف عن موقف صارم من كاراسكو بشأن مستقبله مع الليوث، حيث وضع اللاعب إدارة ناديه بين خيارين، إما تحسين راتبه بشكل ملفت، علمًا أنه يتقاضى 10 ملايين يورو سنويًا، وإما تركه يرحل إلى الاتحاد ليحصل على راتب أعلى، مشيرًا للمسؤولين إلى أنه لا يقل عن ساديو ماني ورياض محرز بل ربما يتفوق عليهما بما قدمه خلال الموسم الماضي ولذا يستحق الحصول على راتب مقارب لهما.



الخياران كما يُقال أحلاهما مر، حيث يرفض الشباب تمامًا التفريط باللاعب والسماح له بالانتقال إلى الاتحاد، وفي نفس الوقت سيكون من الصعب جدًا زيادة راتبه السنوي، وهو ما يضع الإدارة في الزاوية ومحاولة البحث عن حل وسط.

