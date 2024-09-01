بطريقة عفوية .. لؤي مشعبي للاعبي الاتحاد: جماهيرنا لا تثق بنا!

تصريح آخر يفتقر إلى الخبرة؟

بطريقة عفوية، وجه لؤي مشعبي، رئيس شركة نادي الاتحاد المكلّف، رسالة إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تحفيزهم على تقديم الأفضل، بعد تحقيق الريمونتادا على التعاون، في مباراة الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

واستطاع الاتحاد أن يحوّل تأخره أمام التعاون بهدف، للفوز بنتيجة (2-1)، في ليلة أثار فيها مشعبي جدلًا واسعًا، بعد إعلانه عن نجاح النادي في الحصول على توقيع الدولي البلجيكي يانيك كاراسكو، قائد الشباب، بين شوطي المباراة، لترد الإدارة الشبابية بغلق ملف اللاعب ورفض رحيله إلى النادي الغربي، رغم التقارير التي تؤكد أن الصفقة لم تغلق بشكل نهائي، فيما تم اتهام مشعبي بأن تصريحه يفتقر إلى الخبرة.

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الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونشر المركز الإعلامي بنادي الاتحاد، مقطع فيديو يوضح كواليس الريمونتادا على التعاون، عبر منصة (إكس)، والتي شهدت رسالة من لؤي مشعبي إلى اللاعبين، تحدث فيها عن الجماهير، بقوله "لقد أتوا من أجل إيصال لكم رسالة، أعلم بأنهم لا يزالوا لا يثقون بنا، لكن، لقد أتوا هنا من أجل إخباركم، نحن هنا، إذا أنتم لنا فنحن لكم".

ولاقى مقطع الفيديو حول الريمونتادا، اتجاهًا عكسيًا لدى الجماهير الاتحادية، التي واصلت انتقاداتها اللاذعة تجاه الإدارة، من أجل اللحاق بحسم صفقات جديدة مطلوبة، قبل غلق موسم الميركاتو الصيفي، أبرزها في مركزي الجناح والمدافع.

وحافظ الاتحاد على العلامة الكاملة في أولى جولتين من دوري روشن السعودي، بالفوز على الخلود (1-0) ثم التعاون (2-1)، فيما تعاقد النادي مع عدد من الأسماء، مثل الجناح الفرنسي موسى ديابي، لاعب الوسط الجزائري حسام عوار، الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش، وصفقات محلية، مثل معاذ فقيهي وصالح الشهري وحامد الشنقيطي.