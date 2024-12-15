أخبار الأهلي اليوم | تطورات الحالة الصحية لفراس البريكان، وسعود الصرامي يعتذر!

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 15 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 15 ديسمبر 2024.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

البريكان يواصل تدريباته الخاصة في معسكر المنتخب السعودي

أعلن المنتخب السعودي مواصلة المهاجم فراس البريكان تدريباته الخاصة رفقة الجهاز الطبي بعيدًا عن المران الجماعي للاعبين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولم يكشف حساب الأخضر على منصة إكس عن أي معلومات إضافية حول حالة مهاجم الأهلي الصحية وموقفه من خوض كأس الخليج "خليجي 26".

لا ضرر من محاولة جديد..

الإعلامي النصراوي يؤكد احترامه لمشاعر الجماهير..

لاعب الروسونيري لن يمدد عقده مع ناديه..

تطورات مصابي المنتخب السعودي قبل كأس خليجي 26..

GOAL

ماذا كتب؟

مستقبل اللاعب حيّر العالم أجمع..

سقطة إدارية كبيرة داخل النادي الأهلي..

يايسله والجانب "القوي" من شخصيته..

هل المدرب الألماني على حق؟

جماهير الأهلي "منقسمة" حول يايسله بين مؤيد ومعارض..

واحدة من أكبر الصفقات التي ارتبطت بالانتقال إلى الأهلي..