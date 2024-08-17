أخبار الأهلي اليوم | صفقة جديدة "برعاية فيرمينو" .. وصديق محرز يقترب من الهلال

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم السبت 17 أغسطس 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم السبت 17 أغسطس 2024م، وما يدور حول الفريق.

بات النادي الأهلي قريبًا من إنهاء صيامه عن التعاقدات الصيفية، ليصبح على أعتاب حسم صفقته الأولى، بلاعب محور قادم من الدوري البرازيلي.

اتخذ الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرارًا نهائيًا بشأن ثنائي الفريق، من الانضمام لمشروع الاحتراف الخارجي، خلال موسم الميركاتو الصيفي.

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لا يزال مسؤولو نادي الهلال السعودي، يعملون من أجل "تدعيم" صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

كشف الإعلامي الرياضي حازم الغامدي، عن أزمة شهدها ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، أثناء استضافة مباراتي نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، بين الهلال والأهلي، والنصر ضد التعاون.

على مدار عامين ونصف.. أصبح الظهير الأيمن الدولي الشاب سعود عبدالحميد كـ"المتهم"، الذي يدخل ويخرج من "قفص الاتهام"، في محكمة ناديي الاتحاد والهلال.

يبدو أن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، سيكون متمسكًا بكل عناصره الهجومية، مُجبرًا وليس مُخيرًا، بعدما فشل النادي في حسم صفقة جديدة، خلال موسم الميركاتو الصيفي.